Μπόμπι Φίσερ: Ποιος ήταν ο ιδιοφυής Αμερικανός που τερμάτισε την κυριαρχία των Σοβιετικών στο σκάκι

Ο “Αγώνας του Αιώνα” για τον παγκόσμιο πρωταθλητή το 1972

Η ''παρτίδα του αιώνα'', Φίσερ-Σπάσκι, το 1972

Η “εξαφάνιση” του Φίσερ και η ρεβάνς με τον Σπάσκι το 1992

Φίσερ-Σπάσκι το 1992

1968: ο Φίσερ παίζει σκάκι στην Ελλάδα

Ο Φίσερ στην Αθήνα το 1968

Επίλογος

Τη δεκαετία του 1960 ο Φίσερ άρχισε να θέτει διάφορους όρους για να λάβει μέρος σ’ ένα τουρνουά και την όποια αποτυχία του, τη θεωρούσε αποτέλεσμα συνωμοσίας των αντιπάλων, βασικά των Σοβιετικών. Σ’ ένα τουρνουά στο Κουρασάο το 1962, οι 5 από τους 8 συμμετέχοντες ήταν Σοβιετικοί. Οι ισοπαλίες που έφερναν μεταξύ τους θεωρήθηκαν από τον Φίσερ ως συμφωνημένες για να πλήξουν τον ίδιο. Η άποψη του Φίσερ ήταν λογική και η FIDE άλλαξε τον κανονισμό. Ο Φίσερ όμως πρόβαλε νέες απαιτήσεις. Διαμαρτυρόταν για τις κινήσεις στην αίθουσα διεξαγωγής του αγώνα, τον φωτισμό, τα υπερβολικά λαμπερά πιόνια, ακόμα και για τους μορφασμούς των αντιπάλων!Την ίδια εποχή άρχισε να έχει αμφιλεγόμενες θρησκευτικές πεποιθήσεις και να αναπτύσσει ακραίες αντισημητικές ιδέες. Πλέον θεωρούσε ως αποστολή του τη νίκη επί των Σοβιετικών, που από το 1937 μονοπωλούσαν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Μεταξύ 1962 - 65 έδωσε ελάχιστους αγώνες για να καταλάβει καλύτερα τη φιλοσοφία των Σοβιετικών, ενώ παράλληλα έμαθε ρωσικά. Το 1965 συμφώνησε να λάβει μέρος στο τουρνουά της Αβάνας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαγόρευσε τη μετάβαση του εκεί. Ο Φίσερ έπαιξε με τηλέτυπο και κατέλαβε τη 2η θέση μετά τον Σμίσλοβ. Τα επόμενα χρόνια ο Φίσερ κέρδιζε διεθνή τουρνουά, αλλά επίσης αποσυρόταν από άλλα διαμαρτυρόμενος π.χ. για τον φωτισμό!Το 1970 συμμετείχε στο περίφημο ματς ΕΣΣΔ - Μεικτής Κόσμου, δεχόμενος μάλιστα να αγωνιστεί στη δεύτερη σκακιέρα. Πέτυχε δύο νίκες και έφερε δύο ισοπαλίες με τον παγκόσμιο πρωταθλητή (1963-69) Πετροσιάν (ΕΣΣΔ). Το 1971 έκανε τρία από τα σπουδαιότερα παιχνίδια του κερδίζοντας 6-0 τον Ταϊμάνοβ, 6-0 τον Δανό Λάρσεν και 6,5-2,5 τον Πετροσιάν. Αυτά τα αποτελέσματα τον έκαναν διάσημο. Ο Φίσερ ήταν ένας μάγος της σκακιέρας, που έπαιζε θεαματικά. Πολλά νέα παιδιά άρχισαν να ασχολούνται με το σκάκι λόγω του Φίσερ.Το 1972, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι ήταν ο Σοβιετικός Μπόρις Σπάσκι. Διεκδικητής του τίτλου, ο Μπόμπι Φίσερ. Ο αγώνας θα γινόταν στην Ισλανδία. Λίγο πριν την έναρξη του, στις 2 Ιουλίου 1972, ο Φίσερ άρχισε την υποβολή απαιτητικών όρων. Ο διπλασιασμός του χρηματικού επάθλου, σε 250.000 δολάρια (περίπου 2 εκ δολάρια σήμερα) ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Φίσερ συμμετείχε στον αγώνα. Ο άλλος ήταν, ότι παρενέβη ο ίδιος ο Χένρι Κίσινγκερ, ως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τότε, για να πάει ο Φίσερ στη Ισλανδία! Άλλωστε, ο “Ψυχρός Πόλεμος” βρισκόταν τότε στο αποκορύφωμα του… Ο Φίσερ έχασε την πρώτη παρτίδα και δεν κατέβηκε να παίξει στη δεύτερη (και μηδενίστηκε…), ωστόσο κέρδισε άνετα τον παγκόσμιο τίτλο με 12 1/2 - 8 1/2.Η επιστροφή του στις Η.Π.Α. ήταν θριαμβευτική. Του προσφέρθηκαν, για διάφορους λόγους τεράστια χρηματικά ποσά μέχρι και 5 εκ. δολάρια, αλλά δεν τα δέχτηκε. Από το 1972 ως το 1975 δεν έλαβε μέρος σε κανέναν αγώνα. Τότε, εμφανίστηκε ως διεκδικητής του παγκόσμιου τίτλου ο Ανατόλι Κάρποβ, Σοβιετικός επίσης. Ο Φίσερ για να αγωνιστεί ζήτησε να ικανοποιηθούν τρεις όροι: ο μη υπολογισμός των ισοπαλιών, η διάρκεια ενός αγώνα μέχρι ένας από τους αντιπάλους να πετύχει 10 νίκες και η λήξη του όταν το αποτέλεσμα είναι 9-9.Η FIDE αρνήθηκε, ιδιαίτερα τον τελευταίο όρο. Ο Φίσερ δεν αγωνίστηκε εναντίον του Κάρποβ, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Αμερικανός όμως θεωρούσε ότι καθώς δεν είχε ηττηθεί, ο ίδιος παρέμενε παγκόσμιος πρωταθλητής.Γύρω στο 1990, ο Φίσερ, ο οποίος στο μεταξύ είχε χαθεί από το προσκήνιο, παρουσίασε έναν νέο τύπο σκακιστικού χρονομέτρου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον αγώνα “ρεβάνς” με τον Σπάσκι το 1992 και υιοθετήθηκε λίγο αργότερα και από τη FIDE. Ο Φίσερ όμως δεν πήρε απολύτως τίποτα για την καινοτομία του και εύλογα διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας ότι τον εξαπάτησαν.Το 1992, στην αποκλεισμένη λόγω εμπάργκο Γιουγκοσλαβία ο Φίσερ έπαιξε τον αγώνα ρεβάνς με τον Σπάσκι επικρατώντας με 10 νίκες, 5 ήττες και 15 ισοπαλίες. Η FIDE δεν δέχτηκε την απαίτηση του Φίσερ να αναγνωρίσει τον ίδιο ως παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ στις ΗΠΑ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του, για παραβίαση του εμπάργκο. Ο Φίσερ πάντως εισέπραξε 3,35 εκατομμύρια δολάρια για τη νίκη του.Από το 1992 ως το 2000, ο Φίσερ εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη και από το 2002 ως το 2004 στις Φιλιππίνες. Τον Σεπτέμβριο του 2001, μιλώντας σε ραδιόφωνο των Φιλιππίνων χαιρέτησε το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους λέγοντας ότι πρόκειται για “υπέροχα νέα”. Επίσης είχε ακραίες αντισημιτικές απόψεις. Δεν δεχόταν το Ολοκαύτωμα, ενώ έλεγε ότι κάθε κακό στον κόσμο συμβαίνει επειδή “η Αμερική είναι ολοκληρωτικά κάτω από τον έλεγχο των Εβραίων”. Από το 2002 ως το 2004 έζησε στην Ιαπωνία. Τον Ιούλιο του 2004 συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Ήταν ορατός ο κίνδυνος να εκδοθεί στις ΗΠΑ. Εκεί, θα φυλακιζόταν για 10 έτη και θα πλήρωνε 50.000 δολάρια. Όμως, οι διεθνείς εκκλήσεις έπιασαν τόπο. Ο Φίσερ τελικά έλαβε το 2005 άσυλο από την Ισλανδία, όπου έζησε ως το τέλος της ζωής του (17/1/2008). Αιτία θανάτου του, η εκφυλιστική νεφρική ανεπάρκεια.Τον Ιούλιο του 1968 ο Φίσερ ήρθε στη χώρα μας. Αντιμετώπισε σε σιμουλτανέ (αγώνα εναντίον πολλών αντιπάλων ταυτόχρονα) τους Αναστασόπουλο, Ορνιθόπουλο, Κόκκορη, Βυζαντιάδη και Τρικαλιώτη. Οι δύο τελευταίοι, έχασαν ευκαιρίες να νικήσουν, τελικά όμως ηττήθηκαν, όπως και οι Αναστασόπουλος - Ορνιθόπουλος. Ο Τρικαλιώτης παίζοντας ευρηματική άμυνα πήρε ισοπαλία από τον Φίσερ!Αναμφίβολα ο Μπόμπι Φίσερ ήταν ένας από τους κορυφαίους σκακιστές όλων των εποχών, ίσως ο κορυφαίος. Ο μεγάλος Γκάρι Κασπάροβ είπε ότι βρισκόταν πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους σκακιστές της εποχής του. Χαρακτηρίστηκε ως σχιζοφρενής, αυτό όμως ήταν απλά μια άποψη, όχι ιατρική διάγνωση. Κουβαλούσε πολλά προβλήματα από την παιδική του ηλικία και είχε ιδιορρυθμίες. Σίγουρα όμως έφερε πολλά νέα παιδιά στο σκάκι το οποίο απέκτησε, χάρη σ’ αυτόν, παγκόσμια δημοσιότητα… Θα περίμενε κανείς τέλος, να έχει αντιπαλότητα και κάκιστες σχέσεις με τους Σοβιετικούς αντιπάλους του. Αντίθετα ήταν φίλος με τους περισσότερους από αυτούς, ιδιαίτερα με τον Σπάσκι. Ο Μπόμπι Φίσερ έγραψε τη δική του, μοναδική ιστορία στο σκάκι και πάντα θα αποτελεί έναν θρύλο για αυτό.ΠΗΓΗ: Χρήστος Κεφαλής, «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ, 2008