Θεοφανία Παπαθωμά για Ελευθερία Σιφναίου: Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες
Θεοφανία Παπαθωμά για Ελευθερία Σιφναίου: Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε το πρώην μοντέλο που έφυγε από τη ζωή
Την Ελευθερία Σιφναίου αποχαιρέτισε η Θεοφανία Παπαθωμά με μία δημοσίευση στα social media, αναγνωρίζοντας την πορεία της και την επιμονή με την οποία ακολούθησε τον δικό της δρόμο.
Το πρώην μοντέλο που έφυγε από τη ζωή , είχε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τη δεκαετία του 2000, με πρόσωπα που τη γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί της να κάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μνήμη της.
Η ηθοποιός δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μία φωτογραφία της Ελευθερίας Σιφναίου στο Instagram, σημειώνοντας πως τη χαρακτήριζαν: «Ομορφιά, καλοσύνη, αγνότητα, ελευθερία». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα ακόμη πιο προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού, γράφοντας στη λεζάντα: «Μάνα, φίλη, κόρη, αδερφή η καλύτερη. Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες. Εις το επανιδείν».
Δείτε την ανάρτησή της
Η είδηση θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου έγινε γνωστή την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν μία στενή φίλη της την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.
Η Ελευθερία Σιφναίου είχε χαράξει τη δική της πορεία στο μόντελινγκ, με κορυφαία στιγμή την ανάδειξή της σε «Europe Face of the Year» το 2002. Στη συνέχεια, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί σε μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, την κεραμική, που αποτελούσε μεγάλη της αγάπη.
Το πρώην μοντέλο που έφυγε από τη ζωή , είχε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τη δεκαετία του 2000, με πρόσωπα που τη γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί της να κάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μνήμη της.
Η ηθοποιός δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μία φωτογραφία της Ελευθερίας Σιφναίου στο Instagram, σημειώνοντας πως τη χαρακτήριζαν: «Ομορφιά, καλοσύνη, αγνότητα, ελευθερία». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα ακόμη πιο προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού, γράφοντας στη λεζάντα: «Μάνα, φίλη, κόρη, αδερφή η καλύτερη. Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες. Εις το επανιδείν».
Δείτε την ανάρτησή της
Η είδηση θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου έγινε γνωστή την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν μία στενή φίλη της την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.
Η Ελευθερία Σιφναίου είχε χαράξει τη δική της πορεία στο μόντελινγκ, με κορυφαία στιγμή την ανάδειξή της σε «Europe Face of the Year» το 2002. Στη συνέχεια, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί σε μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, την κεραμική, που αποτελούσε μεγάλη της αγάπη.
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