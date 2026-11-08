Επέστρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο Μπάνκι
SPORTS
Αρμάνι Μιλάνο Λούκα Μπάνκι

Επέστρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο Μπάνκι

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ επέστρεψε την τεχνική ηγεσία της ιταλικής ομάδας μετά από έντεκα χρόνια

Επέστρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο Μπάνκι
Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Λούκα Μπάνκι, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας έπειτα από έντεκα χρόνια.

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ επιστρέφει στον πάγκο του ιταλικού συλλόγου, στον οποίο είχε εργαστεί και την περίοδο 2013-2015, διαδεχόμενος τον Πέπε Ποέτα.

Ο Μπάνκι επιστρέφει έτσι στη EuroLeague, μετά την τελευταία του παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με την Αναντολού Εφές το 2025, αναλαμβάνοντας μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή.

Η απόφαση της ιταλικής ομάδας ήρθε μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, καθώς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές είχε καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη.


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