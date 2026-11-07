Τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με βιτρίνα κέντρα διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη - Αχυράνθρωπος ο Ερρίκος Πετιλόν

Πάνω από 4.200 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο



Πολυτελής ζωή με χρήματα από τη φοροδιαφυγή

Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που φέρονται να είχαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων.Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχανκαι ένας, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που ενδέχεται να είχαν πραγματικό ρόλο στη λειτουργία του.Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες, όπου εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.Οι αρχές εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αξιοποιούσαν τα χρήματα που προέρχονταν από τη μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με πολυτελή ταξίδια και αγορές ακριβών αντικειμένων.