Φρίκη χωρίς τέλος: Βρέθηκαν τρεις νεκροί στο σπίτι του δράστη της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία, πιθανότατα συγγενείς του
Πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα - Τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι είναι οι γονείς και η αδερφή του, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση - «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση, ακροδεξιών πεποιθήσεων ο 25χρονος λέει η πολωνική κυβέρνηση
Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.
«Φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», δήλωσε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου τους. Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε εικόνες που τραβήχτηκαν από drone πάνω από το σπίτι, πρόσθεσε.
Όπως αναφέρουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι οι γονείς και η αδερφή του δράστη, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μέχρι στιγμής.
Ο πρωθυπουργός κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος.
Ένας Βρετανός υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που σκοτώθηκαν στην επίθεση του 25χρονου ένοπλου Πολωνού σήμερα στην Κρακοβία, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Τρεις Πολωνές γυναίκες, ένας Βρετανός πολίτης και δύο άτομα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μάρεκ Μπόρον σε συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας επίσης 15 τραυματίες.
At least six people were killed and 15 others injured after a gunman opened fire at a crowded market square in Krakow, Poland, on Saturday, authorities said. The suspect drove into the city's historic Main Market Square around 3 p.m. and began firing at people from his vehicle. Police confronted and shot the gunman a short distance from the scene before taking him into custody.— CBS News (@CBSNews) November 7, 2026
Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε αλλοδαποί από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Πορτογαλία και τη Ρωσία.
Ο ένοπλος τραυματίστηκε σοβαρά από την αστυνομία.
Έρευνες για όπλα και πιθανή ύπαρξη εκρηκτικώνΤην ίδια ώρα, οι πολωνικές Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην κατοικία του υπόπτου και της οικογένειάς του, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκεί μεγάλες ποσότητες οπλισμού.
Ο Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη, ενώ, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που «έσωσαν πολλές ζωές, διακινδυνεύοντας τη δική τους».
Βίντεο από τις έρευνες στο σπίτι του δράστη:
Aκροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστηςΟ ένοπλος, ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιά ιδεολογία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.
«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.
Στο ίδιο πλαίσιο και ο Πολωνός πρωθυπουργός που χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» τη σημερινή φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».
A gunman shooting randomly from a car killed at least six people and wounded 15 in the southern Polish city of Krakow, officials said, before police shot and arrested the suspect https://t.co/wzPMVqESah https://t.co/1RBctKMC16— Reuters (@Reuters) November 7, 2026
«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
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