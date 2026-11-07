Φρίκη χωρίς τέλος: Βρέθηκαν τρεις νεκροί στο σπίτι του δράστη της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία, πιθανότατα συγγενείς του

Aκροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης

A gunman shooting randomly from a car killed at least six people and wounded 15 in the southern Polish city of Krakow, officials said, before police shot and arrested the suspect https://t.co/wzPMVqESah https://t.co/1RBctKMC16 — Reuters (@Reuters) November 7, 2026

«Ενδέχεται να υπάρχουν πολλά όπλα, πολλά πυροβόλα όπλα μέσα στο σπίτι» ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός.Ο Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη, ενώ, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που «έσωσαν πολλές ζωές, διακινδυνεύοντας τη δική τους».Ο ένοπλος, ήταν συνεπαρμένος απόδήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.Στο ίδιο πλαίσιο και ο Πολωνός πρωθυπουργός που χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» τη σημερινή φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.