Το τριπλό μεταγραφικό χτύπημα του Αρη Bettson δείχνει πολλά

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Οταν αποκτάς, με στρατηγικό «ριφιφί», από τον Ερυθρό Αστέρα, το μεγαλύτερο ταλέντο του σέρβικου μπάσκετ, τον Ντιμίτριε Πούρτιτς, έναν 16χρονο γκαρντ ύψους 1.90μ. που «βλέπει» το γήπεδο σαν 30άρης και αποτελεί project επιπέδου NBA, δεν παίρνεις απλώς έναν νεαρό, ταλαντούχο παίκτη για μεγαλώσεις το βάθος του ρόστερ, αλλά υπογράφεις δήλωση πως σκοπεύεις να γίνεις προορισμός για την επόμενη, ελίτ γενιά παικτών του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Το διπλό, κυριακάτικο μεταγραφικό χτύπημα του Αρη Bettson, με Μόργκαν και Πούρτιτς, δεν έχει πάρει -ακόμη- επίσημη μορφή αλλά δύσκολα θα χαλάσει.Τα ιταλικά μέσα αποκάλυψαν πως ο Ματ Μόργκαν συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 2 εκ. ευρώ. Η Βίρτους Μπολόνια ήθελε να τον κρατήσει ωστόσο ο παίκτης πείστηκε από την προοπτική συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη.Ο ιταλικός ιστότοπος «sport.quotidiano» έγραψε σήμερα για τον Μόργκαν: «Έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Λόντον Λάιονς, ο Ματ Μόργκαν μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 στη Βίρτους Μπολόνια, όπου κλήθηκε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωλίγκας προερχόμενος από το EuroCup. Η μετάβαση στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν είναι ποτέ απλή, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε υπομονή και συνέπεια, βρίσκοντας σταδιακά τη θέση του μέσα στο rotation.Όσο κυλούσε η σεζόν, ο ρόλος του γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρος. Δεν λειτούργησε ως βασικός δημιουργός, αλλά ως ένας καθαρόαιμος σκόρερ, ικανός να δημιουργήσει το δικό του σουτ, να επιτεθεί μετά από ντρίμπλα και να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα μέσα σε λίγες κατοχές. Στο δεύτερο μισό της σεζόν, μάλιστα, αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις της Βίρτους, προσφέροντας πολύτιμους πόντους από τον πάγκο και καλύπτοντας αποτελεσματικά τα λεπτά ξεκούρασης του Κάρσεν Έντουαρντς. Η εκρηκτικότητά του, η ικανότητα να παίζει στο ένας εναντίον ενός και να ‘’σπάε’’ τις αντίπαλες άμυνες τον μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο χρήσιμα όπλα της ομάδας στην περιφέρεια».Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague είχε 13,5 πόντους μ.ό. -με πολύ καλά ποσοστά- και εντυπωσιακή ευστοχία στις βολές (91%).Οσο αφορα τον Πούρτιτς, εάν αναρωτιέστε για τι μέγεθος ταλέντου μιλάμε, αρκεί να δείτε τι έκανε στον τελικό του Mini Cup της Σερβίας: 29 πόντοι, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.Ο 16χρονος Σέρβος συνδυάζει μπασκετική ευφυΐα με τρομερή έφεση στη δημιουργία και το σκοράρισμα.Το γεγονός πως ο ίδιος και η οικογένειά του επέλεξαν τον Άρη, απορρίπτοντας προτάσεις από ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, λέει πολλά για τη δυναμική που αποκτούν οι «κιτρινόμαυροι».Last but not least: Σήμερα ο Αρης Bettson ανακοίνωσε πως ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιο του Γιώργου Τανούλη.Ο 23χρονος στάθηκε πολύ άτυχος καθώς πέρσι καθώς έχασε τη σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού στη διάρκεια της προετοιμασίας.Εμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και οι «κιτρινόμαυροι» τον ανανέωσαν για να καλύψει μια θέση στους ψηλούς.