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Massive Attack: Aπαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη επειδή ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία σε συναυλία τους
Massive Attack: Aπαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη επειδή ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία σε συναυλία τους
Ελπίζουμε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να επιτρέψει στους πολίτες της να εκφράζουν τη συνείδησή τους χωρίς τον φόβο κρατικής δίωξης, λέει το συγκρότημα
Eπ’ αόριστον απαγορεύτηκε σε μέλη των Massive Attack η είσοδος στη Σιγκαπούρη λόγω της φιλοπαλαιστινιακής στάσης που τήρησαν κατά τη διάρκεια συναυλίας.
Τα δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, Ρόμπερτ Ντελ Νάγια και Γκραντ Μάρσαλ ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στις 29 Ιουλίου υψώνοντας την παλαιστινιακή σημαία και φωνάζοντας «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη) μαζί με θεατές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.
Οι αρχές ανέφεραν ότι το συγκρότημα τέθηκε υπό έρευνα για τις «ενέργειες υποστήριξης πολιτικού σκοπού και την ύψωση ξένης σημαίας» κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και ότι στο εξής δεν θα του επιτρέπεται να εμφανίζεται στη Σιγκαπούρη.
«Η αστυνομία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα πράξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν τη φυλετική και θρησκευτική αρμονία στη Σιγκαπούρη και καλεί το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, να αποφεύγει την εισαγωγή ξένων πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική μας συνοχή και το κράτος δικαίου» αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της αστυνομίας και της αρμόδια Αρχής Μέσων Ενημέρωσης.
Οι Massive Attack δήλωσαν περήφανοι για την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης με τους θαυμαστές τους στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη, γνωστή για τους αυστηρούς νόμους της σχετικά με τον δημόσιο λόγο και τη συνάθροιση, απαγορεύει την ανοιχτή επίδειξη όλων των ξένων σημαιών, εθνικών εμβλημάτων ή πανό χωρίς άδεια.
«Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης στις 29 Ιουλίου, μείναμε έκπληκτοι και απογοητευμένοι που ολόκληρη η μπάντα μας τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, απομονώθηκε και ανακρίθηκε ξεχωριστά - με ορισμένα μέλη να υποβάλλονται σε έρευνες σε δωμάτιο ξενοδοχείου και προσωρινή κατάσχεση διαβατηρίων», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος, που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα The Guardian.
«Πριν πατήσουμε το πόδι μας στη σκηνή και ξανά στο τέλος της συναυλίας, από μεγάλα τμήματα του κοινού ακούστηκαν συνθήματα ''Ελεύθερη Παλαιστίνη'', πιθανώς γνωρίζοντας ή αδιαφορώντας ότι η αυθόρμητη έκφραση από μόνη της θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους λογοκρισίας της κυβέρνησής τους. Από την πλευρά μας, δεν φανταζόμασταν ότι απλώς η ύψωση της σημαίας ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο», σημειώνεται.
«Μετά από σκέψη, είμαστε περήφανοι για την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης με τους θαυμαστές μας στη Σιγκαπούρη, οι οποίοι ένιωσαν σαφώς την ηθική επιταγή να δείξουν αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης στη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας, και χαιρετίζουμε το θάρρος τους που το έκαναν. Σε όλο τον κόσμο, η συνεχιζόμενη αδράνεια της "διεθνούς κοινότητας" ωθεί τους πολίτες σε προσωπικό κίνδυνο», τονίζεται στην ανακοίνωση των Massive Attack.
Το συγκρότημα αναφέρει ακόμη ότι η «σουρεαλιστική εμπειρία» ήταν μια «υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου αυτά τα δικαιώματα απειλούνται».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι Massive Attack ανέφεραν: «Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους της Σιγκαπούρης που μας έκαναν να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι και ελπίζουμε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να επιλέξει να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και να επιτρέψει στους πολίτες της να εκφράζουν τη συνείδησή τους χωρίς τον φόβο κρατικής δίωξης. Όπως λέγαμε... Free Palestine».
Τα δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, Ρόμπερτ Ντελ Νάγια και Γκραντ Μάρσαλ ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στις 29 Ιουλίου υψώνοντας την παλαιστινιακή σημαία και φωνάζοντας «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη) μαζί με θεατές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.
Οι αρχές ανέφεραν ότι το συγκρότημα τέθηκε υπό έρευνα για τις «ενέργειες υποστήριξης πολιτικού σκοπού και την ύψωση ξένης σημαίας» κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και ότι στο εξής δεν θα του επιτρέπεται να εμφανίζεται στη Σιγκαπούρη.
«Η αστυνομία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα πράξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν τη φυλετική και θρησκευτική αρμονία στη Σιγκαπούρη και καλεί το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, να αποφεύγει την εισαγωγή ξένων πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική μας συνοχή και το κράτος δικαίου» αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της αστυνομίας και της αρμόδια Αρχής Μέσων Ενημέρωσης.
Two members of Massive Attack were issued with stern warnings and barred from re-entering Singapore after the British band ended their performance in the country on July 29 with a display of the Palestinian flag https://t.co/gJbJI72nqr pic.twitter.com/QufVAnzI9X— Reuters (@Reuters) August 3, 2026
«Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης στις 29 Ιουλίου, μείναμε έκπληκτοι και απογοητευμένοι που ολόκληρη η μπάντα μας τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, απομονώθηκε και ανακρίθηκε ξεχωριστά - με ορισμένα μέλη να υποβάλλονται σε έρευνες σε δωμάτιο ξενοδοχείου και προσωρινή κατάσχεση διαβατηρίων», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος, που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα The Guardian.
«Πριν πατήσουμε το πόδι μας στη σκηνή και ξανά στο τέλος της συναυλίας, από μεγάλα τμήματα του κοινού ακούστηκαν συνθήματα ''Ελεύθερη Παλαιστίνη'', πιθανώς γνωρίζοντας ή αδιαφορώντας ότι η αυθόρμητη έκφραση από μόνη της θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους λογοκρισίας της κυβέρνησής τους. Από την πλευρά μας, δεν φανταζόμασταν ότι απλώς η ύψωση της σημαίας ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο», σημειώνεται.
«Μετά από σκέψη, είμαστε περήφανοι για την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης με τους θαυμαστές μας στη Σιγκαπούρη, οι οποίοι ένιωσαν σαφώς την ηθική επιταγή να δείξουν αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης στη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας, και χαιρετίζουμε το θάρρος τους που το έκαναν. Σε όλο τον κόσμο, η συνεχιζόμενη αδράνεια της "διεθνούς κοινότητας" ωθεί τους πολίτες σε προσωπικό κίνδυνο», τονίζεται στην ανακοίνωση των Massive Attack.
Το συγκρότημα αναφέρει ακόμη ότι η «σουρεαλιστική εμπειρία» ήταν μια «υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου αυτά τα δικαιώματα απειλούνται».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι Massive Attack ανέφεραν: «Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους της Σιγκαπούρης που μας έκαναν να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι και ελπίζουμε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να επιλέξει να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και να επιτρέψει στους πολίτες της να εκφράζουν τη συνείδησή τους χωρίς τον φόβο κρατικής δίωξης. Όπως λέγαμε... Free Palestine».
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