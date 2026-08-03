Ο Καρέτσας κερνάει... γύρο τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Καρέτσας κερνάει... γύρο τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μεταγραφή του στους Βεστφαλούς είναι η είδηση της ημέρας στη Γερμανία
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το πρόσωπο της ημέρας για το γερμανικό ποδόσφαιρο.
Η μεταγραφή του 19χρονου Έλληνα διεθνούς μεσοεπιθετικού από την Γκενκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι το θέμα συζήτησης. Και για το πόσο μπορεί να εξελιχθεί ως παίκτης αλλά και για το ποσό που δόθηκε.
Κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει η μεταγραφή που έκανε η Ντόρτμουντ.
Οι Βεστφαλοί επέλεξαν ένα γυράδικο για την παρουσίαση του Καρέτσα. Δημοσιοποίησαν νέες φωτογραφίες και βίντεο με τον Έλληνα διεθνή μαζί με οπαδούς της ομάδας.
Σε κοινές φωτογραφίες αλλά και σε ορισμένες σκηνές που ο Καρέτσας σε ρόλο σερβιτόρου, κερνάει τους οπαδούς της νέας του ομάδας, γύρο.
Η μεταγραφή του 19χρονου Έλληνα διεθνούς μεσοεπιθετικού από την Γκενκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι το θέμα συζήτησης. Και για το πόσο μπορεί να εξελιχθεί ως παίκτης αλλά και για το ποσό που δόθηκε.
Κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει η μεταγραφή που έκανε η Ντόρτμουντ.
Οι Βεστφαλοί επέλεξαν ένα γυράδικο για την παρουσίαση του Καρέτσα. Δημοσιοποίησαν νέες φωτογραφίες και βίντεο με τον Έλληνα διεθνή μαζί με οπαδούς της ομάδας.
🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Be9p7skj4— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
Σε κοινές φωτογραφίες αλλά και σε ορισμένες σκηνές που ο Καρέτσας σε ρόλο σερβιτόρου, κερνάει τους οπαδούς της νέας του ομάδας, γύρο.
Für Euch Fans! 😋 pic.twitter.com/PPs7tIB4w6— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
Kosta gibt 'ne Runde! 😍 pic.twitter.com/2rW2f0ub9I— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
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