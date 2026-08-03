Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τραγανό Ηλείας: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τραγανό Ηλείας: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό
Νωρίτερα γίνονταν εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο, μετά τη διακοπή εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Τραγανού Ηλείας.
Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην οποία επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα).
Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην οποία επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα).
Σημειώνεται ότι νωρίτερα γίνονταν εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο.
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