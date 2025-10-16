Αποτυπώνουν τα γκάλοπ μετεκλογικό αδιέξοδο;

Την ίδια «ώρα» ωστόσο καταγράφεται η «εικόνα» του κλίματος στα γκάλοπ. Τι δείχνει; Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία αν γίνουν αύριο εκλογές θα βρεθεί μακριά από τον στόχο του 2019 και του 2023 για ισχυρή αυτοδυναμία κι ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που να μπορεί να παίξει το ρόλο του ισχυρού εναλλακτικού πόλου που έχει στο «τσεπάκι» τις μετεκλογικές συνεργασίες, χωρίς αυτές να το «εκτροχιάζουν» από τη στρατηγική επιβίωσης με τους δικούς του όρους και τη μεθεπόμενη μέρα. Κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά ή κάποιου άλλου/ης δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του- άρα στις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να αλλάξουν οι «κανόνες» και να μετρηθούν από τώρα κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή;Η Νέα Δημοκρατία καταρχάς προηγείται με διψήφιο ποσοστό, παρά την καταγεγραμμένη κυβερνητική φθορά- γυρίζει κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου έχασε σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023 περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες. Στην προχθεσινή δημοσκόπηση του Οκτωβρίου της Opinion Poll και στην εκτίμηση ψήφου σημειώνεται προβάδισμα 16,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο πρώτα κόμματα εν τω μεταξύ εμφανίζουν οριακή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας- 0,4 της μονάδας χάνει ΝΔ που καταγράφεται στο 30,1% και 0,2 το ΠΑΣΟΚ, που πέφτει στο 13,8%. Πτώση κατά 0.4% εμφανίζει και η τρίτη πια Ελληνική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11.1% αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας - κατά 0.8% της μονάδας - που βρίσκεται πια στο 10.9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπερνά το 4.5% ( + 0.3%) και η Φωνή Λογικής έχει 4.5%.Το «μυστικό» βέβαια φαίνεται ότι παραμένει κρυμμένο στην «γκρίζα ζώνη» που παρότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές αυξάνει τις δυνάμεις της. Οι αναποφάσιστοι μαζί με όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα εκτοξεύεται στο 26%, δίνοντας σύμφωνα με αναλυτές την εικόνα μίας ρευστότητας στο πολιτικό σύστημα. Θα είναι οκτώ τα κόμματα στη βουλή ή θα είναι διψήφιος ο αριθμός των κομμάτων που θα περάσουν στις εξετάσεις του 2027 ή και νωρίτερα; Και με το «κόμμα Τσίπρα» τι γίνεται; Είναι ανοιχτό ή κλειστό το βιβλίο των προβλέψεων; Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφονται σαφέστατα αυξομειώσεις στη δυναμική του. Λέγονται πολλά γύρω από το εγχείρημα, κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ποια πρόσωπα θα μπουν στο ίδιο κάδρο με τον πρώην πρωθυπουργό, αν τα μισά και πάνω είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ή αν είναι (στα σχέδια του κ. Τσίπρα) άνθρωποι που δεν έχουν ζητήσει ακόμη «σταυρό» σε πόλεις και χωριά. Συγκεκριμένα στο γκάλοπ με την εικόνα λοιπόν που έχουν μέχρι στιγμής οι πολίτες ένα κόμμα Τσίπρα θα ψήφιζε σίγουρα το 8,6%, θα μπορούσε να το ψηφίσει το 17,5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του «σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%». Έτσι το άθροισμα «σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω» από 31.8% γίνεται 26.1% .Ας σημειωθεί δε ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.Η επιστροφή στη συνολική εικόνα δείχνει επομένως ότι αν η Νέα Δημοκρατία κινηθεί πάνω-κάτω στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, όσον αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες. Θα στραφεί προς τα που; Ή θα προχωρήσει χωρίς πολλά λόγια σε δεύτερες κάλπες; Αν όμως το ξανασκεφτεί και γυρίσει διερευνητικά στο πεδίο των πιθανών συνεργασιών της θα κοιτάξει δεξιά της; Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, ότι δεν προτίθεται να συμμαχήσει με τον κ. Βελόπουλο και αυτή τη στιγμή θα προκαλούσε έκπληξη μια πρόβλεψη για συμμαχία με τον κ. Σαμαρά, αφού μάλιστα έχει κάνει το δικό του κόμμα. Άρα, τι; Θα στραφεί προς το ΠΑΣΟΚ; Η ηγεσία του έχει υποστηρίξει ότι παρά τα σημερινά ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις διεκδικεί νίκη έστω και με μία ψήφο κι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας θα είναι αυτός που θα συνεργαστεί με τη ΝΔ για το σχηματισμό κυβέρνησης; Ο πρώην πρωθυπουργός επίσης το έχει αποκλείσει- αλλά δεν ξέρουμε άλλωστε, αν και πότε επιβεβαιώσει τα σενάρια περί της ίδρυσης κόμματος. Θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα ή είναι από τώρα πιο κοντά στο ενδεχόμενο ανάπτυξης γέφυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, έστω στο κοινοβουλευτικό πεδίο; Και από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, πόσοι και κυρίως ποιοι μπορεί να «μετακομίσουν» στη νέα στέγη του Τσίπρα;Είναι προφανές ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να περιγράψει κανείς με ενάργεια την «επόμενη μέρα» και ειδικά αυτή μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών. Όλα και όλοι θα κριθούν στην πραγματικότητα από την κινητικότητα στη γκρίζα ζώνη. Όσο γρηγορότερα αρχίζει να αδειάζει, τόσο πιο καθαρή θα γίνεται η εικόνα της κινούμενης άμμου στην κεντροδεξιά, στην κεντροαριστερά και στο Κέντρο, οι ψηφοφόροι του οποίου δίνουν συνήθως το «τόνο» των προεκλογικών κατευθύνσεων. Είναι ένα «στοίχημα» που αφορά την κυβερνητική παράταξη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αρχίζει να κερδίζεται ή να χάνεται, από τώρα. Όποιος παρουσιάσει σαφές, στιβαρό και ρεαλιστικό σχέδιο που να ακούγεται «φρέσκο» και όχι «μπαγιάτικο» στα αυτιά και των νεότερων γενιών θα έχει ελπίδες υπέρβασης των «αδιεξόδων».