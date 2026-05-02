Οι προσωπικότητες του ΠΑΟΚ έχουν ευθύνη

- Την τραγωδία με τους οπαδούς στη Ρουμανία

- Και την καθίζηση του Μεϊτέ

- Και τη δεύτερη θλάση του Κωνσταντέλια

- Μαζί και τον απίθανο τραυματισμό του Ζίβκοβιτς

- Και το σοκ της δολοφονίας του Κλεομένη που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

- Και τον τραυματισμό του Κένι

- Και την απώλεια του Γιακουμάκη

- Μαζί και το σοκ για τον Λουτσέσκου με την απώλεια του πατέρα του

Για να γίνει κάτι τέτοιο σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, πρέπει επιτέλους κάποιες από τις προσωπικότητές του να κάνουν τη διαφορά…Ο Δικέφαλος με τον εκπληκτικό προπονητή του και το καλό ρόστερ του, έπεισε ότι έχει την καλύτερη ομάδα και έπαιζε το πιο σωστό-αποτελεσματικό-ισορροπημένο ποδόσφαιρο για μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Όταν όμως από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά είχαμε:Όοοολα αυτά μαζί σε ένα δίμηνο και την περίοδο που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να παίζει με Λυών-ΑΕΚ-Παναθηναϊκό κύπελλο-Άρη-Θέλτα δύο φορές-Ολυμπιακό-ΑΕΚ και πάλι τα playoffs, όλα μαζί, γονάτισαν την ομάδα! Τότε άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα και στο τέλος καταρρακώθηκε το ηθικό και χάθηκαν ο ένας μετά τον άλλο οι στόχοι, αφού η ομάδα εμφάνισε πνευματικό και αγωνιστικό αγωνιστικό θέμα.Η ομάδα «κάνει» τους παίκτες και όλοι μα όλοι μετά τον Φεβρουάριο και για μεγάλο διάστημα παίζουν στο 40-50% των δυνατοτήτων τους. Όλοι όμως. Και ο σούπερ σταρ Κωνσταντέλιας και ο νεοφερμένος διεθνής 12 εκατομμυρίων Ζαφείρης! Εδώ είναι το θέμα! Έχουν γίνει τιτάνιες προσπάθειες με διάφορες συζητήσεις, τα ζητήματα τέθηκαν ξανά και ξανά, αλλά ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ παίκτης του ρόστερ δεν κατάφερε να βγει μπροστά να πρωταγωνιστήσει, να κάνει την υπέρβαση και να τραβήξει τους άλλους και μαζί το κάρο από τη λάσπη! Έστω να έχουν 203 στιγμές, να έρθει ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη.Δεν υπάρχει παίκτης να διακρίνεται, να πλησιάζει τον καλό του εαυτό, να ξεχωρίζει για διάστημα άνω των 45 ημερών! Αν ψηφιστεί ο MVP Μαρτίου ή Απριλίου, ποιον θα ψήφιζε ο κόσμος, ειδικά από τους ηγέτες, τις προσωπικότητες, τους αρχηγούς της ομάδας; Μα κανείς; Είναι δυνατόν να μην καταφέρει ένας ηγέτης να βγει μπροστά για να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι;Η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ να ανακάμψει και να κερδίσει έναν (έστω μικρό) στόχο σε αυτή τη σεζόν, είναι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό. Αυτός ο αυριανός στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο επόμενος στο Καραϊσκακης. Αν και τώρα μείνουν όλοι πίσω κρυμμένοι στη γενική μετριότητα, η ομάδα τελείωσε για φέτος και φυσικά έχει βάλει σε περιπέτειες και την επόμενη σεζόν.