Ένα… άλλο κύπελλο για τον ΠΑΟΚ

Ήμουν το 2001 στη Φιλαδέλφεια. Ήταν το ξέσπασμα της ομάδας του ΓΧ με την μπαλάρα απέναντι στον Ολυμπιακό του Κόκκαλη. Τότε που τον ΠΑΟΚ στις συσκέψεις πριν τον τελικό εκπροσωπούσαν οπαδοί!Το 2003 στο ΠΑΟΚ-Άρης υπήρξε παίκτης που μετέπειτα δήλωσε: «Αν χάναμε εκείνο το κύπελλο, η Τούμπα μπορεί και να γινόταν πάρκινγκ». Τέτοια πίεση, σε τέτοιο κλίμα….Το 2017 στο Βόλο με τα γεγονότα στην πεζογέφυρα, ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη έδειχνε το πόσο αποφασιστικά έμπαινε στον χορό και στην κατάκτηση τροπαίων!Το 2018 στην Αθήνα είχαμε το ποδοσφαιρικό τσαλαπάτημα της καλύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ που πανηγύριζε το πρωτάθλημα του Κομίνη το οποίο κρίθηκε στα χαρτιά με τους μηδενισμούς στους αγώνες της Τούμπας.Το 2019 στο κύπελλο των… προσκλήσεων μέσα στο ΟΑΚΑ όπου ο ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος απλά επικύρωνε την τρομερή ανωτερότητά του.Το 2021 ο Γκαρσία δούλεψε πολύ και στο τέλος η δική του ομάδα ήταν πιο φορμαρισμένη κερδίζοντας τον Ολυμπιακό.Δείτε λίγο κι αυτό πριν συνεχίσουμε: Όσο κύπελλα είχε ο ΠΑΟΚ σε 90 χρόνια ιστορίας, άλλα τόσα κέρδισε και τα τελευταία δέκα. Ας μην το ξεχνάμε κι αυτό. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα πρωταθλήματα! Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει;Φέτος όλα είναι διαφορετικά. Η μεγάλη διαφορά σχετίζεται και με το timing. Ο τελικός κυπέλλου ΔΕΝ είναι το τελευταίο ματς της χρονιάς, κάτι που πραγματικά θα έπρεπε να ισχύει. Όταν γίνονται αγώνες για τις θέσεις 5-8 δεν νοείται να χάνουν τη σημασία τους στο ενδεχόμενο που το κύπελλο το κατακτήσει ο ΟΦΗ. Θα έπρεπε ο τελικός να είναι και πάλι το τελευταίο ματς, όπως θα έπρεπε να γίνει και στο ΟΑΚΑ. Γι άλλη μία φορά με τον ΠΑΟΚ σε τελικό, δεν είχαμε καλές συνεννοήσεις…Που φθάσαμε τώρα; Η ομαδάρα του ΠΑΟΚ από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, ΔΕΝ έχει σχέση με το σύνολο που είδαμε τον τελευταίο μήνα. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε καν στη Φιλαδέλφεια. Άρα κάθε εβδομάδα υπάρχει και μεγαλύτερη πτώση στην απόδοση, αποτέλεσμα του κακού ηθικού που δημιούργησαν οι απουσίες και φυσικά τα αποτελέσματα.Ο ΠΑΟΚ αυτή την εικόνα θα τη φτιάξει -όσο μπορεί- μόνο με αποτέλεσμα το οποίο θα αλλάξει και τη ψυχολογία. Αυτό ψάχνει στον τελικό του Βόλου, ένα αποτέλεσμα από το οποίο εξαρτάται και η μάχη για τη δεύτερη θέση με τον Ολυμπιακό. Με κύπελλο ο ΠΑΟΚ θα παλέψει και για το Champions League. Τόσο απλά είναι τα πράγματα…