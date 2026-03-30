Και πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ μετά τα playoffs;

Ο τίτλος του πρωταθλητή είναι σημαντικός για τους τρεις που τον διεκδικούν. Κάθε μεγάλη και οργανωμένη ομάδα όμως οφείλει να βλέπει και μπροστά. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα; Όποιος και να το πάρει φέτος, ίδιος στόχος θα προκύψει και την επόμενη σεζόν, ενώ όλοι τους ξέρουν καλά ότι η νέα χρονιά θα ξεκινήσει (Ιούλιο-Αύγουστο) και πάλι με πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά ματς που θα πρέπει να τους βρουν έτοιμους!Στον ΠΑΟΚ επικρατεί άγχος ενόψει των εφτά μεγάλων αγώνων που έρχονται, αφού είναι έξι οι αναμετρήσεις των playoffs και ένας ο τελικός κυπέλλου στις 25 Απριλίου. Την ίδια περίοδο και όσον αφορά στα σχέδια για τη νέα σεζόν, ο οργανισμός του Δικεφάλου βγάζει μία σχετική σιγουριά και αισιοδοξία ότι ο βασικούς μπούσουλας ήδη υπάρχει!Βασικός κανόνας στον ΠΑΟΚ -με τον Λουτσέσκου προπονητή- είναι ότι υπάρχει κορμός και οι πολλές αλλαγές απαγορεύονται, ειδικά ενόψει των πρώτων κρίσιμων καλοκαιρινών αγώνων. Ο Ρουμάνος προπονητής δεν θέλει με τίποτα να κλονίζεται η καθημερινότητα των προπονήσεων και πιέζει ώστε να έχει όσο γίνεται περισσότερους από εκείνους τους παίκτες που ξέρουν καλά τη φιλοσοφία και τη δουλειά του.Τι περιμένουμε λοιπόν φέτος το καλοκαίρι όπου στον Δικέφαλο λήγουν έντεκα συμβόλαια; Κατ’ αρχάς το νούμερο δεν πρέπει να «τρομάζει». Οι τέσσερις παίκτες είναι δανεικοί, άρα η συνθήκη ήταν αναμενόμενη. Από εκεί και πέρα για δύο παίκτες υπάρχει οψιόν ανανέωσης που καθιστά σίγουρη και την επόμενη χρονιά τους αφού έχουν πιάσει το όριο. Κάπως έτσι ο Μεϊτέ και ο Κεντζιόρα μένουν 100% κι αυτή είναι θετική εξέλιξη.Μαζί, αυτό το καλοκαίρι τελειώνουν τα συμβόλαια των Οζντόεφ, Μπάμπα, Τάισον, τριών σπουδαίων μονάδων της ομάδας εδώ και χρόνια, παικτών-πρωταγωνιστών ακόμη και στην κατάκτηση του περασμένου πρωταθλήματος. Όλα αυτά σημειώνονται γιατί και φέτος είναι πρωταγωνιστές και φυσικά η βασική ιδέα είναι να παραμείνουν, ακόμη κι αν του χρόνου αλλάξει ο ρόλος τους.Πολύ μεγάλο θέμα το καλοκαίρι θα αποτελέσει ο Γιακουμάκης. Ο Έλληνας φορ είναι δανεικός από την μεξικανική Κρουζ Αζούλ, είναι όμως εξαιρετικά επιτυχημένος στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Η οψιόν αγοράς του βέβαια φθάνει στα πέντε εκατομμύρια ευρώ! Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος.Πολλοί λοιπόν θα παραμείνουν κατά μεγάλο ποσοστό, ενώ από εκεί και πέρα η βασική στόχευση της ομάδας από νωρίς στις μεταγραφές έχει ήδη διαφανεί από περασμένες μεταγραφικές περιόδους. Ο ΠΑΟΚ θέλει γρήγορα να αποκτήσει στόπερ και δύο παίκτες αριστερά. Έναν εξτρέμ και έναν πλάγιο μπακ.Έτσι θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ και μετέπειτα θα έρθουν οι άλλες κινήσεις. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, ειδικά με όσες κινήσεις πρέπει να γίνουν εξ αρχής ώστε η ομάδα τον Ιούλιο να είναι έτοιμη να παίξει στα προκριματικά όποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ βγει πρώτος ή τρίτος θα μπει στα προκριματικά τον Αύγουστο κι αυτό θα του δώσει έξτρα χρόνο να ετοιμάσει το ρόστερ του. Ο μεγάλος στόχος βέβαια είναι το Champions League. Όλα γι αυτό θα γίνουν…