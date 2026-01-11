Πόσο ευτυχισμένοι είναι οι ΠΑΟΚτσήδες…

Κλείσιμο

Μία βόλτα χθες σε ΠΑΟΚτσήδικες παρέες (ακόμη και στο διαδίκτυο) μπορούσε να φανερώσει τα φοβερά συναισθήματα ικανοποίησης που έβγαζαν οι φίλοι του Δικεφάλου παρακολουθώντας την ομάδας τους να παίζει ποδόσφαιρο… Οι εκφράσεις για το θέαμα, για το πώς αλλάζουν την μπάλα, για το γρήγορο ποδόσφαιρο που μόνο μέσα από παιχνιδομηχανές μπορείς να δημιουργήσεις, κατέκλυζαν και χθες το διαδίκτυο. Ευτυχία! Αγαλλίαση! Ένα αίσθημα πλήρους κάλυψης της ανάγκης να δεις κάτι θεαματικό και γρήγορο… Ένα ωραίο θέαμα για Σάββατο βράδυ!Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η… φιλοσοφία και η δουλειά του προπονητή. Αυτή είναι η βάση, εκεί επάνω χτίστηκαν όλα και πλέον συμπληρώνονται υλικά που απλά απογειώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Γι αυτό έρχεται ένας παικταράς όπως ο Ζαφείρης και ξέρεις ότι η δουλεμένη ομάδα θα τον υποδεχθεί γρήγορα στις τάξεις της και θα τον αφομοιώσει άψογα στη φιλοσοφία της. Άλλο να φέρνεις μια μεταγραφάρα και να είσαι… ανοργάνωτος, θάβοντας την προσωπική αξία του παίκτη (θέλετε παραδείγματα ομάδων που απαξιώνουν και αλλάζουν συνεχώς ποδοσφαιριστές χωρίς να φταίνε αυτοί ; ) και άλλο να έχεις αρχές και να προσθέτεις μία ακόμη ποιότητα με ωραία χαρακτηριστικά στο σύνολό σου.Είδαμε και χθες στο Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ:- Ένα πρώτο διάστημα όπου οι ασπρόμαυροι χρειάζονται πάντα για να διαβάσουν το παιχνίδι και τον αντίπαλο- Ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο με γρήγορη κυκλοφορία μπάλας και αλλαγή θέσεων ώστε να δημιουργούνται παντού τρίγωνα και συνεργασίες με υπεραριθμίες- Σε κάθε ευκαιρία γρήγορες μεταβάσεις που δημιουργούσαν πανικό στον αντίπαλο- Όλα αυτά συνδυάζονταν από καλή ανασταλτική λειτουργία, σε κάτι επίσης απαραίτητο ώστε να παίζεις πέρα από θεαματικά και σωστά.- Στο δεύτερο μέρος, μία ποδοσφαιρική προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του παιχνιδιού έτσι ώστε να μπουν στην πορεία και άλλοι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται ρυθμόΕπιπροσθέτως και σε ατομικό επίπεδο, είχαμε:- Εξαιρετικές επαφές της μπάλας από τον Τσιφτσή στο τέρμα.- Άριστος Μιχαηλίδης σε κάθε ενέργειά του με την μπάλα ή αμυντικά. Καλός και ο Βολιάκο.-Αποτελεσματικά και ποιοτικά μπακ σε κάθε φάση άμυνας-επίθεσης.