Θα σε δω στην κόλαση

Να γράψω τα ονόματά σας, τον ρώτησα. Να τα γράψεις μου είπε. Εχουμε και λέμε λοιπόν. Ο Κώστας Βαρδάκος, εξαίρετος αρχιτέκτων, ο άνθρωπος που σχεδίασε και επιμελήθηκε όλα, σχεδόν, τα υποκαταστήματα της πασίγνωστης αλυσίδας «Zara» εν Ελλάδι. Τώρα συνταξιούχος αλλά καθόλου «αραχτός». Πάντα ανήσυχος και πάντα αγχωμένος. Τέλος πάντωνΗ σύζυγός του η Λυδία, ανήσυχη και εκείνη και πάντα ενημερωμένη για όλα και τα καλλιτεχνικά και τα πολιτικά. Πάμε παρακάτω. Επειδή το τελευταίο διάστημα τους είχα χαμένους, κάποια στιγμή επικοινώνησα μαζί τους και έτσι έμαθα. «Μα τι έγινε» τον ρωτάω. «Ασε» μου λέει «η Λυδία κόλλησε Covid -19»Παραλίγο να πέσω από την καρέκλα. Ο Κώστας με πρόλαβε προσθέτοντας τις τρεις λυτρωτικές λέξεις: «το πέρασε ήπια». Και μου εξήγησε. Ότι η Λυδία το κόλλησε από ένα μικρό κοριτσάκι. Ότι στην αρχή δεν το πήραν χαμπάρι. Ότι στη συνέχεια ο πυρετός σκαρφάλωσε στα 38. Και ότι ούτε σε ΜΕΘ μα ούτε σε νοσοκομείο βρέθηκε. Το πέρασε στο σπίτιΠροσέξτε τώρα. Αμφότεροι κάποιας ηλικίας. Ο Κώστας συνταξιούχος. Αλλά η μεν Λυδία είχε λάβει και τις δύο δόσεις, ο δε Κώστας έχει κάνει και την τρίτη. Δεν τελείωσα. Στην αρχή ο Κώστας κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με την Λυδία. Υπό «κανονικές», δηλαδή αφύσικες συνθήκες ανεμβολίαστων, φοβισμένων και ψεκασμένων, θα είχε κολλήσει και λόγω ηλικίας το πιθανότερο θα ήταν να είχε βρεθεί διασωληνομένος σε κάποια ΜΕΘ. Να μη σκεφτώ τα χειρότερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώΟ Κώστας δεν έπαθε τίποτα. Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι κι όμως ούτε γρατζουνιά. Όταν αργότερα αντιλήφθηκε το πρόβλημα, μόνο τότε αποφάσισε, καλού κακού, να μετακομίσει σε διπλανό δωμάτιοΚαι δεν νόσησε, προφανώς λόγω τρίτης δόσεως. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η δόση αποδεικνύεται η καλύτερη ασπίδα, το οχυρό που υψώνεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θανάσιμο και αόρατο ιό. Πάμε τώρα στην Λυδία. Κι αυτή προστατευμένη. Σχετικά προστατευμένη. Με τις δύο πρώτες δόσεις εμβολιασμού. Αν ήταν «ψεκασμένη» η φοβισμένη η και τα δύο μαζί, τότε είναι μαθηματικά σίγουρο πως θα είχε καταλήξει σε κάποιο κρεβάτι ΜΕΘ και όλοι οι δικοί της θα άναβαν κεράκια και θα προσεύχονταν στις εκκλησίες της γειτονιάς τουςΔηλαδή, επαναλαμβάνω μπας και δια της επαναλήψεως, της μονότονης επαναλήψεως, κάποιοι εξ ημών και υμών, βάλουν μυαλό. Αν και πιστεύω το γνωστό: στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόνταΜε τις τρεις δόσεις η προστασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Ο Κώστας, αν και στην κατηγορία «άνω των εξήντα» δεν έπαθε τίποτα, δεν κόλλησε Covid-19 από τη Λυδία την αγαπημένη του σύζυγο με την οποία κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτιΤι άλλο να πω και ποιο άλλο τεκμήριο να προσκομίσω. Αμάν πια. Μόνο εμβολιασμός. Και μάλιστα με τις τρεις δόσεις. Σπεύσατε. Αλλιώτικα και χωρίς να το θέλετε κάνετε κακό και στον εαυτό σας και στους δικούς σας και στην πατρίδα. Εμβολιασμός εδώ και τώρα. Αλλιώτικα see you in Hell!