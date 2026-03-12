Πλαφόν στις αμφίθυμες δηλώσεις μπαίνει;

Κλείσιμο

Επιβλήθηκε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και στις τιμές ορισμένων προϊόντων πρώτης ανάγκης στα ράφια των Σούπερ Μάρκετς. Κάτι είναι κι αυτό στην προσπάθεια αντιμετώπισης φαινομένων αισχροκέρδειας από κάποιους που το επιχειρούν μέσα στη γενικότερη αναμπουμπούλα.Λύνεται θα πει κανείς το πρόβλημα με το πλαφόν στα κέρδη; Προφανώς όχι, γιατί η πηγή των αυξήσεων που είναι η τιμή του αργού διαμορφώνεται με άλλους τρόπους. Με τους πυραύλους και τις καθημερινές αλληλοαναιρούμενες δηλώσεις του πρωταγωνιστή των συρράξεων Τραμπ.Όμως στα καθ’ ημάς είναι άξιο μνείας το γεγονός πως η κυβέρνηση δεν έπρεπε να περιμένει 12 μέρες για να αντιδράσει. Κι αυτό αποδεικνύεται από την άμεση αναπροσαρμογή των τιμών προς τα πάνω από τους βενζινοπώλες από το Σάββατο της πρώτης ημέρας του πολέμου. Λες και οι δεξαμενές όλων των βενζινάδικων της χώρας, ήταν άδειες και γέμισαν με αυξημένες τιμές από τα διυλιστήρια το …Σάββατο το μεσημέρι!Ας μη γελιόμαστε πολλοί ήταν αυτοί που ν βρήκαν ευκαιρία για γρήγορο κέρδος από το στοκαρισμένο προϊόν τους και δεν περίμεναν τις νέες παραλαβές.Και του δώσαν και κατάλαβε, όταν την περασμένη Δευτέρα άκουσαν πως η διεθνής τιμή του αργού άγγιξε για λίγες ώρες, ακόμα και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Και ασχέτως αν τα ελληνικά διυλιστήρια αγόρασαν σε αυτές τις τιμές και ασχέτως ακόμα κι αν αγόρασαν πότε αυτά τα φοερτία θα φθάσουν στην Ελλάδα, σχεδόν άπαντες έσπευσαν να αυξήσουν τις τιμές της βενζίνης στα 1,80 ευρώ και πάνω!Εφεξής λοιπόν και για τρεις μήνες το πλαφόν συνολικά στα καύσιμα από τις εταιρείες εμπορίας και τα βενζινάδικα δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 17 λεπτά το λίτρο. Και πλέον δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως όλη η αλυσίδα θα εξαντλεί αυτό το πλαφόν στο ανώτατο επίπεδο αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια στον ανταγωνισμό.Όλα δε, όπως είναι και λογικό, θα εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις τις τιμής του αργού. Και για να ακριβολογούμε, από τις αυξήσεις του αργού γιατί οι μειώσεις σχεδόν ποτέ δεν φθάνουν στην αντλία.Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι, οι αλλοπρόσαλλες και παρανοϊκές δηλώσεις του Τραμπ και του επιτελείου του, που έχουν τρελάνει όχι μόνο τις τιμές του αργού αλλά και όλες τις αγορές. Ανεβάζει στο δικό του truth, μια δήλωση πως το τέλος του πολέμου είναι κοντά, κούρσα για τα χρηματιστήρια και πτώση στο αργό. Ανεβάζει δήλωση πως οι στόχοι του δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί και θα συνεχίσει μέχρι να τους πετύχει, πάνω το πετρέλαιο, κάτω οι αγορές κ.ο.κ Χώρια κάποιες άλλες ομιλίες και συνεντεύξεις του που ξεπερνούν ακόμα κι εκείνο τον αντιπρόεδρο του…Εδεσσαικού! Τέτοια σαφήνεια που ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει!Και φυσικά δεν μπορεί να μη περνάει από το μυαλό μας, πως όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και πως κάποιοι από τον στενό ή και ευρύτερο κύκλο του, δεν βγάζουν δισεκατομμύρια από όλο αυτό το παράλογο παιγνίδι.Χαμένες οι οικονομίες των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από αυτό ασανσέρ τρόμου των τιμών στα ενεργειακά και χρηματιστηριακά προϊόντα και να αναπροσαρμόσουν τους στόχους τους για πληθωρισμό, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένες να στηρίξουν και το λαό τους.Δυστυχώς, έμελλε να ζήσουμε στις μέρες μας, την απόλυτη παράνοια και έχει μεγάλο δίκιο η επικεφαλής του ΔΝΤ Γκεοργκίεβα που δήλωσε πως πρέπει οι κυβερνήσεις να εξετάσουν τα πλέον αδιανόητα σενάρια και να προετοιμαστούν αναλόγως…Και βέβαια αυτό το αναλόγως, είναι μια κουβέντα, γιατί λύσεις στο αδιανόητο μάλλον δεν υπάρχουν, παρά μόνο ευχές να μη συμβεί.