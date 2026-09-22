Φλωρίδης: «Θα έρθουν αυστηρές ποινές» για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος»

Η τοποθέτηση για τη διαφθορά

«Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», είπε, προσθέτοντας: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι στον Έβρο υπήρξε «κανονική επίθεση» και πως η κυβέρνηση εκείνης της περιόδου κατάφερε να την αντιμετωπίσει.«Στις Καστανιές υπάρχει πινακίδα η οποία λέει ότι “αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα”», είπε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή διακυβέρνηση σε περιόδους κρίσεων.Ο υπουργός Δικαιοσύνης θέλησε, πάντως, να διαχωρίσει τη θέση του από το πολιτικό δίλημμα που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην αντιπαράθεση.«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ιστορικά παραδείγματα περιόδων πολιτικής αστάθειας, κάνοντας αναφορά στην περίοδο κατά την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσηλευόταν στο Ωνάσειο και την κυβερνητική κρίση που ακολούθησε, αλλά και στα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, συνδέοντας τα περιστατικά αυτά με περιόδους κυβερνητικής αδυναμίας.Ο Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε επίσης στη συζήτηση για τη διαφθορά, αμφισβητώντας αν υπάρχει ένας απόλυτος τρόπος μέτρησης του φαινομένου.«Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα, κλπ.;», ανέφερε χαρακτηριστικά.