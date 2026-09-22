Τρεις στρατιωτικοί νεκροί από επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην Κολομβία
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Βομβιστική επίθεση

Τρεις στρατιωτικοί νεκροί από επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην Κολομβία

Οι αρχές αποδίδουν την επίθεση σε αντάρτες-διαφωνούντες των πρώην FARC, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά ένοπλων ομάδων

Τρεις στρατιωτικοί νεκροί από επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην Κολομβία
Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν καθώς περιπολούσαν ενεργοποιήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί τοποθετημένοι από οργάνωση ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC, στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε ο στρατός.

Η επίθεση καταγράφτηκε σε αγροτική περιοχή στον νομό Μέτα, έναν μήνα και πλέον μετά την έναρξη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων κατά διαταγή του νέου προέδρου της δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια εναντίον ένοπλων ομάδων ενεχόμενων στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μονάδα του πεζικού χτυπήθηκε από την «πυροδότηση (...) αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε στο ανακοινωθέν του ο στρατός.

Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν επιτόπου, άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.



Οι αρχές απέδωσαν την επίθεση σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον επονομαζόμενο Καλαρκά.

Η οργάνωση ανταρτών με μαρξιστικές καταβολές Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) υπέγραψε το 2016 ιστορική συμφωνία ειρήνης με την τότε κυβέρνηση, που έβαλε τέλος σε μισό αιώνα πολέμου ανάμεσα στο κίνημα αυτό και το κράτος.

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Πλην όμως διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα των μαχητών της απέρριψε τη συμφωνία και συνεχίζει την ένοπλη δράση της, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας ή άλλων ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και σε εκβιάσεις.

Αφού ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς δε λα Εσπριέγια ενταφίασε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξήγαγε η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του Γουστάβο Πέτρο με διάφορες ένοπλες παρατάξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η κολομβιανή εισαγγελία ενεργοποίησε εκ νέου εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επονομαζόμενου Καλαρκά και άλλων ανταρτών.

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