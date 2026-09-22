Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα προετοιμάζει τις προτεραιότητές της για την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα προετοιμάζει τις προτεραιότητές της για την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενόψει της ελληνικής προεδρίας τον Οκτώβριο του 2026
Τις ελληνικές προτεραιότητες ενόψει της επικείμενης Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Χαλιλούρ Ραχμάν, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με το επίκεντρο των συνομιλιών να βρίσκεται στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Οκτώβριο του 2026.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες της Αθήνας ενόψει της ανάληψης της προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στις εργασίες και στις πρωτοβουλίες του Οργανισμού.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διεθνούς οργανισμού.
Όπως σημείωσε, η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη της αποτελεσματικής πολυμέρειας και στην ενίσχυση μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται σε αρχές και κανόνες.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με το επίκεντρο των συνομιλιών να βρίσκεται στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Οκτώβριο του 2026.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες της Αθήνας ενόψει της ανάληψης της προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στις εργασίες και στις πρωτοβουλίες του Οργανισμού.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διεθνούς οργανισμού.
Έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο και την πολυμέρειαΣτο πλαίσιο της συνάντησης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στις θεμελιώδεις προβλέψεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως σημείωσε, η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη της αποτελεσματικής πολυμέρειας και στην ενίσχυση μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται σε αρχές και κανόνες.
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