Αποκάλυψη ή συγκάλυψη

Τα τελευταία χρόνια το αστυνομικό δελτίο σχεδόν μονοπωλεί την καθημερινή ενημέρωση





-- που διενεργούν οργανωμένα ληστείες, κλοπές, απάτες, εκβιασμούς, συμβόλαια θανάτου.







-- επίορκων δημόσιων λειτουργών που παραβιάζουν την υποχρέωση χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της εξουσίας και της δημόσιας περιουσίας, μετατρέποντας δημόσιες υπηρεσίες σε γωνιακά προσοδοφόρα μαγαζιά.



-- εμπλεκόμενων στις σχετικές διαδικασίες που υπεξαιρούν δημόσιο και Ευρωπαϊκό χρήμα (επιχορηγήσεις, ΕΦΚΑ κλπ).





Τρέχει και δεν φτάνει η αστυνομία, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, το λεγόμενο Ελληνικό FBI, η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι λιμενικές υπηρεσίες, το ΣΔΟΕ, ακόμα και η πυροσβεστική για της πυρκαγιές, εκ δόλου και εξ αμελείας. Γέμισαν οι φυλακές υπόδικους και κατάδικους.



Το θέμα επιδέχεται πολλαπλή ανάγνωση και προκαλεί αντιφατικά συναισθήματα στον απλό πολίτη:



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Φόβο και αγωνία για το μέλλον από την έκταση των συμπτωμάτων, που παραμερίζει την ικανοποίηση από την διαπίστωση πως οι ελεγκτικές αρχές άρχισαν να κάνουν τη δουλειά τους.



Το πρόβλημα όμως, όπως όλα άλλωστε, έχει και πολιτική διάσταση.



Η αντιπολίτευση, αντί να προβληματιστεί. να ασχοληθεί και να σκύψει σοβαρά με προτάσεις, στα αίτια, την κοινωνική διάσταση του προβλήματος και τις ανεξέλεγκτες διατάσεις που έχει λάβει η εγκληματικότητα, αντί να ενθαρρύνει την αποκάλυψη των κρυμμένων επιμελώς κάτω από το χαλί για πολλές δεκαετίες παθογενειών, δράττει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί πολιτικά τον καθημερινό καταιγισμό παράνομης δραστηριότητας, μιλώντας, ειδικά στις περιπτώσεις που σχετίζονται με το δημόσιο χρήμα, για κυβερνητικά σκάνδαλα. Αποδίδοντας τη δημιουργία και την υπόθαλψη της παραβατικής συμπεριφοράς δεκαετιών στην παρούσα κυβέρνηση. Πρωτοστατούν μάλιστα, με κορώνες, στελέχη των παρατάξεων που κυβέρνησαν τη χώρα και είτε δημιούργησαν είτε ενθάρρυναν και ανέχθηκαν πολλαπλώς την παραβατική νοοτροπία, τη δημιουργία αίσθησης ατιμωρησίας:



Ανακοινώνεται καθημερινά η εξάρθρωση συμμοριών και εγκληματικών οργανώσεων, ομάδων τουτέστιν συνελλήνων, γαρνιρισμένων με αλλοδαπούς:-- που διενεργούν οργανωμένα ληστείες, κλοπές, απάτες, εκβιασμούς, συμβόλαια θανάτου.-- νεαρών που συμπλέκονται άγρια και βιαιοπραγούν με εξαιρετική σκληρότητα – έως θανάτου - κατά συνομήλικων ή υπερήλικων συμπολιτών, είτε ανεξάρτητα είτε στα πλαίσια της ελεγχόμενης από παράκεντρα οπαδικής βίας (οργανωμένοι οπαδοί αντίπαλων ποδοσφαιρικών κυρίως ομάδων).-- επίορκων δημόσιων λειτουργών που παραβιάζουν την υποχρέωση χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της εξουσίας και της δημόσιας περιουσίας, μετατρέποντας δημόσιες υπηρεσίες σε γωνιακά προσοδοφόρα μαγαζιά.-- εμπλεκόμενων στις σχετικές διαδικασίες που υπεξαιρούν δημόσιο και Ευρωπαϊκό χρήμα (επιχορηγήσεις, ΕΦΚΑ κλπ).Δεν υπάρχει, σχεδόν, ημέρα να μην αποκαλυφθούν και συλληφθούν δεκάδες πολίτες, να μην κατασχεθούν σε γιάφκες και κρησφύγετα, όπλα, κλοπιμαία χρήματα και τιμαλφή, παράνομα λογισμικά και άλλα προϊόντα συστηματικής και οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας.Τρέχει και δεν φτάνει η αστυνομία, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, το λεγόμενο Ελληνικό FBI, η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι λιμενικές υπηρεσίες, το ΣΔΟΕ, ακόμα και η πυροσβεστική για της πυρκαγιές, εκ δόλου και εξ αμελείας. Γέμισαν οι φυλακές υπόδικους και κατάδικους.Το θέμα επιδέχεται πολλαπλή ανάγνωση και προκαλεί αντιφατικά συναισθήματα στον απλό πολίτη:Μελαγχολία και αγανάκτηση για την κατάντια, τον ηθικό ξεπεσμό της κοινωνίας,Φόβο και αγωνία για το μέλλον από την έκταση των συμπτωμάτων, που παραμερίζει την ικανοποίηση από την διαπίστωση πως οι ελεγκτικές αρχές άρχισαν να κάνουν τη δουλειά τους.Το πρόβλημα όμως, όπως όλα άλλωστε, έχει και πολιτική διάσταση.Η αντιπολίτευση, αντί να προβληματιστεί. να ασχοληθεί και να σκύψει σοβαρά με προτάσεις, στα αίτια, την κοινωνική διάσταση του προβλήματος και τις ανεξέλεγκτες διατάσεις που έχει λάβει η εγκληματικότητα, αντί να ενθαρρύνει την αποκάλυψη των κρυμμένων επιμελώς κάτω από το χαλί για πολλές δεκαετίες παθογενειών, δράττει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί πολιτικά τον καθημερινό καταιγισμό παράνομης δραστηριότητας, μιλώντας, ειδικά στις περιπτώσεις που σχετίζονται με το δημόσιο χρήμα, για κυβερνητικά σκάνδαλα. Αποδίδοντας τη δημιουργία και την υπόθαλψη της παραβατικής συμπεριφοράς δεκαετιών στην παρούσα κυβέρνηση. Πρωτοστατούν μάλιστα, με κορώνες, στελέχη των παρατάξεων που κυβέρνησαν τη χώρα και είτε δημιούργησαν είτε ενθάρρυναν και ανέχθηκαν πολλαπλώς την παραβατική νοοτροπία, τη δημιουργία αίσθησης ατιμωρησίας:

Το Πασόκ των πολλών καταδικασμένων μιζαδόρων, ηθικός αυτουργός της ηθικής έκπτωσης της κοινωνίας



Ο Σύριζα της ανοχής και υπεράσπισης των παραβατών με ψευδεπίγραφη επίκληση των κακώς εννοούμενων ατομικών δικαιωμάτων, με την αποφυλάκιση πολλών χιλιάδων καταδικασμένων για κακουργηματικές πράξεις και όχι μόνο.



Κλασσική περίπτωση του βιβλικού αφορισμού «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».



(Σε κάποιες περιπτώσεις δίνουν την εντύπωση πως οι παρεμβάσεις κατατείνουν στον περιορισμό των αποκαλύψεων, τη συνέχεια του κουκουλώματος).



Προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες πως η είσπραξη με διάφορα τεχνάσματα παράνομων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οργανωμένες υπεξαιρέσεις σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι «μίζες» επίορκων υπαλλήλων των πολεοδομιών, των δασαρχείων κλπ, οι συμμορίες, οι ληστείες, οι βιαιοπραγίες κλπ, δημιουργήθηκαν και άνθησαν στην περίοδο της διακυβέρνησης Κυριάκου. Με τον πολλαπλό καθημερινό βομβαρδισμό στα media επιχειρούν να αποτρέψουν την υπερψήφιση της κυβερνητική\ς παράταξης, με τη λογική «Κυριάκο να μην ψηφίσουν κι ας πάνε όπου αλλού». Ως εάν οι πολίτες αυτής της χώρας δεν έζησαν, δεν γνώρισαν, δεν θυμούνται.



Ίσως απευθύνονται στους νέους ψηφοφόρους, εκτιμώντας πως δεν γνωρίζουν. Θεωρώντας πως οι νέοι ζουν σε σπηλιές μοναχόλυκοι, απομονωμένοι από οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Μηδενιστική, ηλίθια, κοντόφθαλμη και κυρίως επικίνδυνη πολιτική πρακτική που μοναδικό αποτέλεσμα έχει τη συνολική απαξίωση της πολιτικής και την στροφή σε άλλα πολύ χειρότερα πολιτικά πρότυπα που καλλιεργούν κάποιοι επιτήδειοι. Δεν βλέπουν πως «φτύνουν πάνω και πέφτει στα μούτρα τους».



Το δια ταύτα , όπως σε όλα, είναι πώς θα αντιδράσει η υγιής κοινωνία. Τι μήνυμα θα στείλει με τις επιλογές και την ψήφο της, Αν θα ενθαρρύνει το ξεσκέπασμα και την τιμωρία της ανομίας, το ξήλωμα της νοοτροπίας και της αίσθησης ατιμωρησίας. Αν θα απαιτήσει και θα δώσει, πολιτικά, την εντολή να συνεχιστεί η επέμβαση σε βάθος, με κοφτερότερο μαχαίρι, η εξιχνίαση και παραπομπή στη δικαιοσύνη κάθε ανομίας, απ’ όπου κι αν προέρχεται, ακόμα και ειδικά όταν εμπλέκονται δικοί της οπαδοί. Αν εν τέλει θα επιβραβεύσει την αποκάλυψη και θα καταδικάσει το κουκούλωμα. Κυριακή κοντή γιορτή,



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

11.07.2026, 08:43