Συνελήφθη 16χρονος στη Χίο για συμμετοχή σε κύκλωμα απατών

Το πρόσχημα του «λογιστή» και η δήθεν καταγραφή χρημάτων





O 16χρονος συνελήφθη στη Χίο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, κατηγορούμενος για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για







Το πρόσχημα του «λογιστή» και η δήθεν καταγραφή χρημάτων Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την Δευτέρα 13 Ιουλίου άγνωστος άνδρας και μία γυναίκα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη στη Χίο, προσποιούμενοι τον λογιστή και την κόρη της.







Λίγη ώρα αργότερα, ο 16χρονος μετέβη με δίκυκλο στην κατοικία της, όπου παρέλαβε 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ακολουθώντας τις οδηγίες των συνεργών του.



Εμπλοκή και σε δεύτερη απάτη Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ανήλικος φέρεται να συμμετείχε και σε δεύτερη υπόθεση απάτης σε βάρος άλλης ηλικιωμένης στη Χίο, την ίδια ημέρα.



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Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ο 16χρονος και ο 40χρονος είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη, η οποία διέθετε οργανωμένη δομή, διαρκή δράση και κατανεμημένους ρόλους.



Στόχος της ομάδας ήταν η εξαπάτηση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.



Τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι κυρίως λογιστές, απαιτώντας την άμεση παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.



Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 16χρονος στη Χίο , ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που στόχευε ηλικιωμένους. Η έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση δύο υποθέσεων, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας 40χρονος ως μέλος της εγκληματικής ομάδας.O 16χρονος συνελήφθη στη Χίο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, κατηγορούμενος για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη . Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ακόμη έναν 40χρονο ημεδαπό, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στη λειτουργία του κυκλώματος.Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την Δευτέρα 13 Ιουλίου άγνωστος άνδρας και μία γυναίκα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη στη Χίο, προσποιούμενοι τον λογιστή και την κόρη της.Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν άμεσα χρήματα και κοσμήματα, ώστε να αποφευχθεί δήθεν η επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει την περιουσία της.Λίγη ώρα αργότερα, ο 16χρονος μετέβη με δίκυκλο στην κατοικία της, όπου παρέλαβε 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ακολουθώντας τις οδηγίες των συνεργών του.Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ανήλικος φέρεται να συμμετείχε και σε δεύτερη υπόθεση απάτης σε βάρος άλλης ηλικιωμένης στη Χίο, την ίδια ημέρα.Με την ίδια μεθοδολογία, παρέλαβε κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο που χρησιμοποίησε για τις μετακινήσεις του ανήκει στον 40χρονο που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ο 16χρονος και ο 40χρονος είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη, η οποία διέθετε οργανωμένη δομή, διαρκή δράση και κατανεμημένους ρόλους.Στόχος της ομάδας ήταν η εξαπάτηση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.Τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι κυρίως λογιστές, απαιτώντας την άμεση παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από τη Χίο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των χρημάτων, των κοσμημάτων και των τιμαλφών που είχαν αφαιρεθεί από τις δύο ηλικιωμένες, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις νόμιμες κατόχους τους.



Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κινητό τηλέφωνο, κάρτα SIM, διάφορα έγγραφα, καθώς και το δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των απατών.



Για την υπόθεση σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος γονέα του 16χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.



Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.