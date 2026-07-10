ΠΑΟΚ με περισσότερη ελευθερία και μεταγραφές…

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Προφανώς και δεν αλλάζει η εκτίμηση ότι το βασικό θέμα σε αυτή την προετοιμασία του Δικεφάλου είναι ο νέος προπονητής, αλλά και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τις απουσίες της ομάδας. Απόντες λόγω τραυματισμών και απόντες λόγω των μεταγραφικών αναγκών που τώρα υλοποιούνται.Ο ΠΑΟΚ βάζει τώρα τον Παβλένκα σε πρόγραμμα προπόνησης, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπόντοφ είναι εξώ, οι Σαρρής και Τσάλοφ ατύχησαν με τα προβλήματα στα γόνατα έπειτα από τα πρώτα φιλικά. Από εκεί και πέρα η ομάδα περιμένει δύο ακόμη στόπερ (ένας ο Χατζηδιάκος και ένας πιο ψηλός και δυνατός) έναν χαφ μαζί με τον Σανταμαρία που έχει συμφωνηθεί, έναν φορ, τον Γιαννούλη και φυσικά τον Σουηδό διεθνή Τάχα Αλί, παίκτη πολύ γρήγορο με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Αρκετές υποθέσεις γι αυτό το διάστημα και με τη σεζόν να ξεκινάει σε 10 περίπου μέρες.Πέρα από όλα αυτά τα ονόματα ο Λίσι καταφέρνει ως μία πρώτη εικόνα να πείθει την ομάδα για το προπονητικό του σχέδιο, στο οποίο αφήνει κατά βάση περισσότερες ελευθερίες στους παίκτες. Μία ομάδα που έμαθε να παίζει αυστηρά το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με τις μικρές αποστάσεις και την έξτρα πάσα προς την περιοχή που αναζητούνταν η καλύτερη εκτέλεση και τώρα επιχειρεί κάτι διαφορετικό…- Οι επιθετικοί μπορούν και πρέπει να παίζουν στο χώρο.- Οι παίκτες μπορούν και πρέπει να σουτάρουν από απόσταση- Στα αμυντικά στημένα υπάρχει ατομικό μαρκάρισμα και ατομική ευθύνη- Το πρεσινγκ αποτελεί κύριο στόχο της ομάδας- Η ανάπτυξη μπορεί να ξεκινάει με built up και τριάδα πίσω, έχοντας τον έναν πλάγιο μπακ πολύ ψηλά να δημιουργεί σχηματισμό 3-2-4-1 και στόχο να δημιουργήσει ανισορροπία στον αντίπαλοΩς μία βασική εικόνα και σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι αλλαγές στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία και φυσικά είναι νωρίς ακόμη για το τι θα κρατήσει οριστικά ή αν θα πετύχει. Ο Λίσι έχει τις δικές του ιδέες, σε γενικές γραμμές γίνονται αποδεκτές με ικανοποίηση από την ομάδα και φυσικά… κάτι βγαίνει στο γήπεδο και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια.Όπως και να έχει και από όπου και να δει κανείς τη νέα κατάσταση (δουλειά προπονητή-απουσίες στο ρόστερ) είναι πολύ νωρίς ακόμη και εμφανή σημάδια θα προκύψουν αργότερα, αρκετές εβδομάδες μετά. Γι’ αυτό και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί πολλές καλές στιγμές για να πάρει τα πρώτα κρίσιμα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Γιατί η ομάδα πανέτοιμη θα είναι πολύ αργότερα…