Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στο ψυχολογικό θρίλερ «The Whisper Man», δείτε το τρέιλερ
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στο ψυχολογικό θρίλερ «The Whisper Man», δείτε το τρέιλερ
Η ταινία ακολουθεί έναν χήρο και συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον πατέρα του με τον οποίο έχει αποξενωθεί
Στη δημοσιότητα από το Netflix το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μισέλ Μόναχαν και Άνταμ Σκοτ.
Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ, το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.
Η ταινία ακολουθεί «έναν χήρο και συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον πατέρα του με τον οποίο έχει αποξενωθεί, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως ”The Whisper Man”».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Ο Τζέιμς Άσκροφτ υπογράφει την σκηνοθεσία πάνω στο σενάριο των Μπεν Τζέικομπι και Τσέις Πάλμερ. Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ, Όουεν Τιγκ και Γουίλ Μπριλ, σύμφωνα με το Deadline.
Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.
Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ, το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.
Η ταινία ακολουθεί «έναν χήρο και συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον πατέρα του με τον οποίο έχει αποξενωθεί, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως ”The Whisper Man”».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Ο Τζέιμς Άσκροφτ υπογράφει την σκηνοθεσία πάνω στο σενάριο των Μπεν Τζέικομπι και Τσέις Πάλμερ. Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ, Όουεν Τιγκ και Γουίλ Μπριλ, σύμφωνα με το Deadline.
Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.
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