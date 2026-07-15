Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
Η οδηγός είχε μέσα στο ΙΧ το παιδί της και τον σκύλο - Άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… κολυμπάει στην πισίνα
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Οίτυλο της Μάνης όταν μία οδηγός - από λάθος χειρισμό προφανώς - βούτηξε με το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… κολυμπάει στην πισίνα.
Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμενο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βουτά στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούν με... απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός βγάζει από μέσα προσωπικά αντικείμενα.
Δείτε τα βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να… κολυμπάει στην πισίνα.
Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμενο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βουτά στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούν με... απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός βγάζει από μέσα προσωπικά αντικείμενα.
Δείτε τα βίντεο:
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