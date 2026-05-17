Ο Ολυμπιακός Champions League με Ροντινέι και… Ταμπόρδα

Το πρόγραμμα όμως έτσι τα έφερε, η ΑΕΚ τα κατάφερε καλά και οι Πειραιώτες κλήθηκαν ουσιαστικά να παραδώσουν το στέμμα. Βέβαια αυτό ήταν το τελευταίο που τους ενδιέφερε μιας και η απώλεια του πρωταθλήματος έχει λάβει καιρό τώρα. Περισσότερο το συντηρούσαν οι δημοσιογράφοι και τα… μαθηματικά. Η εικόνα της ομάδας δεν αποτελούσε μεγάλη εγγύηση, ότι μπορεί να διατηρήσει τα κεκτημένα. Μα ακόμη και καλά όταν έπαιζε δεν μπορούσε να βάλει γκολ.Όπως και να ‘χει στην Νέα Φιλαδέλφεια αδιάφορος δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Άλλο να παίζεις στο Champions league και άλλο στο Europa. Συνεπώς, Μεντιλίμπαρ και παίκτες είχαν υποχρέωση να το κυνηγήσουν, να το προσπαθήσουν και να βγάλουν σωστή εικόνα πάνω στο χορτάρι. Αν ερχόταν το διπλό, ήταν και αδιάφορο το τι θα συνέβαινε στο γήπεδο της Λεωφόρου. Με δυο λόγια μόλις διαβάσατε το σκηνικό που διαμορφώθηκε στο τέλος των ημιχρόνων. Ο ΠΑΟΚ είχε «καθαρίσει στεγνά» τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος του «δικεφάλου» και προηγείτο 0- 1.Έχασαν ευκαιρίες από νωρίς οι Πειραιώτες για να ανοίξουν το σκορ, όμως ο Ελ Κααμπί δεν έκανε τα γνωστά του. Ο Μαροκινός είχε δυο καλές ευκαιρίες, η μια από το πρώτο λάθος του Πινέδα. Και το γράφω έτσι γιατί ο Μεξικανός (mvp κατά την γνώμη του μου του πρωταθλήματος), έκανε και δεύτερο σφάλμα, το οποίο αυτή την φορά στοίχισε. Ο Ποντένσε, άλλαξε σούπερ το παιχνίδι και ο Ροντινέι σκόραρε. Ο Βραζιλιάνος που με Μεντιλίμπαρ θα παίζει πλέον πάντα και μόνο χαφ, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στα play offs. Το γκολ που έβαλε κράτησε την ομάδα του σε τροχιά Champions league.Ο Βάσκος προπονητής είδε τους παίκτες του να πιέζουν σωστά , να μην αφήνουν την ΑΕΚ να χτίσει, ενώ η απουσία του Βάργκα στερούσε από την Ένωση και την μεγάλη πιθανότητα απόκτησης μιας δεύτερης μπάλας. Ο Ούγγρος μπήκε, η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό και ένταση, ισοφάρισε και το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά.Όμως ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος κατάφερε να ορίσει την βαθμολογία. Γιατί πολύ απλά, αυτό το έκανε ο… Ταμπόρδα. Το δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού έστειλε τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League και τον ΠΑΟΚ σε αυτά του Europa. Ωραίες οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός πέτυχε πολλά πράγματα τις τελευταίες σεζόν με κορυφαία επιτυχία βέβαια την κατάκτηση του Conference. Πέρυσι ήταν νταμπλούχος, η μοναδική ομάδα που πήρε πρωτάθλημα (από τους μεγάλους) στα 100 χρόνια ιστορίας της. Όπως έχω ξαναγράψει, ο κόσμος της ομάδας του Πειραιά μπορεί να ζήσει χωρίς έναν τίτλο (έχουν πάρα πολλούς), αλλά αν θέλει κάτι, είναι να δει τον Ολυμπιακό να παίζει σωστό ποδόσφαιρο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ιστορίας, της φανέλας και κυρίως στο αγωνιστικό του DNA…