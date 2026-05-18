Η ποδοσφαιρική τραγωδία του ΠΑΟΚ

Κλείσιμο

Επί της ουσίας οι λέξεις είναι πολύ μικρές και λίγες για να αποτυπώσουν το μέγεθος της αποτυχίας του Δικεφάλου σε αυτή τη χρονιά που θα… γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Η μία σφαλιάρα διαδέχθηκε την άλλη και σαν αποκορύφωμα ήρθε μία απολύτως σοκαριστική βραδιά όπου η ομάδα του Λουτσέσκου έκανε δώρο και τη δεύτερη θέση με την προοπτική των προκριματικών του Champions League.Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε 2-0 μέσα στο άδειο γήπεδο, έναν άδειο από δυνάμεις και κίνητρο αντίπαλο και όμως στο τέλος κατάφερε να χάσει μόνος του τον τελευταίο στόχο που θα του βοηθούσε -κάπως- το καλοκαίρι του! Αδιανόητο αυτό που έκανε και πάλι η συγκεκριμένη ομάδα.- Έχασε προβάδισμα από την ΑΕΛ που έπεσε στο ξεκίνημα της δικής του κατάρρευσης- «Έφαγε» ανατροπή από το Βόλο σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς πριν τα playoffs- Έχασε κύπελλο και εκεί με ανατροπή!- Χθες έχασε τα προκριματικά του champions league από το υπέρ του 2-0!Η πιο μεγάλη ανατροπή: Μέχρι τον Φεβρουάριο θεωρούνταν το φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος τα έχασε όλα με σοκαριστικό τρόπο που πραγματικά δεν αφήνει περιθώριο ψυχραιμίας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση συγνώμης και μέσα σε πέντε λεπτά 250 αγανακτησμένοι ΠΑΟΚτσήδες έβγαζαν το άχτι τους! Και τι να τους πεις μετά από τέτοια φαινόμενα;Η συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη και φυσικά η ευθύνη βαραίνει κυρίως τους ηγέτες της ομάδας. Τεράστια ευθύνη έχει ο Σαββίδης ο οποίος τώρα που όλο το περιβάλλον είναι «καυτό», εκείνος οφείλει να σκεφτεί τα φετινά λάθη και να πάρει αποφάσεις που δεν θα διαλύουν τα πάντα όπως απαιτεί ο αγανακτισμένος της κερκίδας.Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται με τόσο απαράδεκτο και αναποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο και μετά. Δεν μπορεί να σκορπάει… έτσι στην κάθε δυσκολία μέσα στο γήπεδο. Το χθεσινό ήρθε ως το αποκορύφωμα για παίκτες που για κάποιον λόγο δεν πανηγύριζαν το 0-1! Τόσο άδειοι; Τόσο κομμάτια; Για παίκτες και προπονητή που δεν κατάλαβαν στο 45-60 ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πέντε μεγάλες φάσεις και επιστρέφει! Δεν το είδαν, δεν το ένιωσαν και μετά «έτρεχαν» για να κάνουν το 2-3.Και όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ να μην ξέρει να διαχειριστεί την απειλή όλης της ποδοσφαιρικής κοινωνίας ότι… αν κερδίσετε κάτι θα σας το χρεώσουμε στη «δική σας ΕΠΟ». Μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε όλη τη χρονιά και με την ΑΕΛ και με το Βόλο και με την Τρίπολη και στα playoffs και φυσικά χθες, να μην πάρει υπέρ του ούτε μία γκρίζα φάση. Χθες, στο γκολ Κωνσταντέλια κάποιοι τυχάρπαστοι που ήρθαν για ένα τόσο κρίσιμο ματς ΔΕΝ έδειξαν όλα τα τραβήγματα, παρά μόνο του δικού τους παίκτη!Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το πάθει και αυτό και όλα τα άλλα που σήμερα δημιουργούν πονοκέφαλο και μόνο στη σκέψη…