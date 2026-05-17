Αρης: Η απώλεια του εισιτηρίου για το Conference είναι το μικρότερο κακό

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στη φετινή Super League κερδίζοντας με 3-0 τον Λεβαδειακό.Ταυτόχρονα κατέκτησαν την 5η θέση – εκεί δηλ. όπου είχαν τερματίσει τόσο πέρσι όσο και πρόπερσι.Ο Αρης ήταν καλός και σήμερα, ειδικά στο 2ο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα από το 60 λεπτό κι έπειτα, όταν πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, σαν αλλαγές, οι δύο πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ο Καντεβέρε και ο Πέρεθ.Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε πέτυχε δύο γκολ και έδωσε την ασίστ στον ισπανό εξτρέμ, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Αρη, στο αποχαιρετιστήριο του παιχνίδι με τα κιτρινόμαυρα.Ο Αρης ήταν ανώτερος σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και στο 1ο ημίχρονο που δεν ήταν ιδιαιτέρως καλός: οι συνολικές τελικές ήταν 21-5, οι on target 10-1, τα xGoals 1.64-0.96 και τα κόρνερ 11-0.Ο Λεβαδειακός απείλησε ελάχιστα όμως η μοναδική του τελική προσπάθεια που βρήκε στόχο πήρε υψηλή βαθμολογία στα xGolas επειδή ήταν πολύ επικίνδυνη: ήταν μια κοντινή, δυνατή κεφαλιά του Πεδρόζο που εξουδετέρωσε, με εκπληκτική εκτίναξη, ο Αθανασιάδης – ο MVP του φετινού Αρη.0 33χρονος τερματοφύλακας, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, αποθεώθηκε από τους λιγοστούς φίλους του Αρη που τραβήχτηκαν σήμερα στο Χαριλάου όταν έγινε αναγκαστική αλλαγή, λόγω τραυματισμού, στο 76ο λεπτό.Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Γιαννιώτα όταν και αυτός αποχώρησε με τράβηγμα λίγα λεπτά αργότερα.Αρεσε και ο Γένσεν σαν στόπερ: Ο φινλανδός μέσος, λόγω των απουσιών του Φαμπιάνο και του Σούντμπεργκ, έπαιξε σήμερα σαν κεντρικός αμυντικός, στο πλευρό του Ρόουζ, και τα πήγε αρκετά καλά καθώς ήταν πειθαρχημένος και αποτελεσματικός στο κουβάλημα της μπάλας και τις μεταβιβάσεις.Ο μεγάλος κερδισμένος αυτών των πέντε σερί νικών είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και πλέον είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν.«Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση η παραμονή μου» ανέφερε μετά το παιχνίδι - οπότε οι όποιες εξελίξεις φαίνεται πως θα τρέξουν άμεσα.Η 5η θέση δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα για τον Αρη αλλά η απώλεια του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Conference League είναι το μικρότερο κακό που έχει να αντιμετωπίσει το κλαμπ.