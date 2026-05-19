Αναγνωρίζεται το λάθος μετά την απομάκρυνση από την κάλπη;

Είχα καιρό να παρακολουθήσω ανάλογης τηλεοπτικής ποιότητας κωμωδία, αν και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Στους πανηγυρισμούς της εκλογής του η μητέρα του είχε δηλώσει: «Το παιδί μου κουράστηκε πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα στην Ευρωβουλή θα ξεκουραστεί». Εκείνος δήλωσε: «Δεν ψήφισα ποτές μου. Δεν γνωρίζω σχετικά με την πολιτική και την Ευρώπη». Αντιλαμβάνεται την αποστολή του ως βιοπορισμό; Δεν είναι ο μόνος. Αλλά φροντίζουν «κάτι» να μάθουν. Το δε συνεορτάζον πλήθος εξέλαβε τον εκλογικό θρίαμβο του Φειδία σαν πρωτιά στη Eurovision. Στόχος ζωής του, εκτός της κατάκτησης του απολυτηρίου Λυκείου, ήταν ο εναγκαλισμός του με τον Μασκ. Δύο μήνες ξεροστάλιασε έξω από το γραφείο του. Ο «θρίαμβός» του κατεγράφη σε βίντεο. Λίγο δεν το λες...Είμαι απολύτως συνεπής γράφοντας ότι ο Κύπριος ευρωβουλευτής αγνοεί το Κυπριακό: «Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Θέλουμε λύση, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε με διαβούλευση με τον κόσμο». Και σε εκπομπή του ΑΝΤ1 Κύπρου είπε: «Το Κυπριακό δεν ήταν στις προτεραιότητες του κόσμου που ψήφισε την εφαρμογή της Αμεσης Δημοκρατίας1». Αγνοούσε την ύπαρξη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (αγγλικό ακρωνύμιο UNFICYP), της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ2. Δεν άκουσε ποτέ για κυανόκρανους. Δεν είχε γνώμη γιατί «είναι πολύ σύντομα που έγινε όλο αυτό». Το «όλο αυτό» θεσπίστηκε το 1963, ήτοι πριν από 63 έτη. Αγνοούσε την Πράσινη Γραμμή3, το φυσικό και πολιτικό σύνορο ανάμεσα στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Κύπρο και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με ελεγχόμενα σημεία διέλευσης και μετακίνησης ατόμων και εμπορευμάτων.Δεν διάβασε τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό4, ούτε είδε τα κονδύλια που προβλέπονται για τους Τουρκοκυπρίους, τις τροπολογίες που αφορούν την Αγκυρα, την έκθεση για την Τουρκία. Δήλωσε όμως: «Είμαι χαρούμενος! Μίλησα μαζί με την ομάδα μου και μου είπαν ότι είναι αρκετά δυνατή». Αναμφίβολα, γράφει στα επιλεκτικά μποτάκια του αρχές, συνθήκες και ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πολιτευόμενος ως... θαυμαστής του Πούτιν. Σάλος ξεσηκώθηκε στην Κύπρο. Αναγνωρίζεται λάθος μετά την απομάκρυνση από την κάλπη; Ωστόσο, η απάντησή του είναι αντάξια των δηλώσεων του υπουργού Ανδρέα Μαυρογιαλούρου5: «Η συνέντευξη έγινε παραμονή του γάμου μου»... Τι ήθελαν οι συμπατριώτες του; Να αφήσει τον γάμο να πάει για πουρνάρια; Αλίμονο! Να ζήσετε, παιδί μου!«Οι γνώσεις και οι θέσεις» του Κυπρίου ευρωβουλευτή αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζοντας στις δημοσκοπήσεις τις αξιολογήσεις πολιτών για τα εν Ελλάδι κυοφορούμενα σχήματα. Οι Κύπριοι ψήφισαν Φειδία «θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα»! Οι Ελληνες δηλώνουν ότι «θα ψηφίσουν Καρυστιανού, Τσίπρα ή ό,τι άλλο θυμωμένοι με το πολιτικό σύστημα». Το αποφάσισαν γνωρίζοντας τις θέσεις του «κόμματος Καρυστιανού», το πρόγραμμα, τις προτάσεις, τα στελέχη του; Στη μοναδική συνέντευξη που έδωσε η πρόεδρος δήλωσε: «Είμαι πολύ θυμωμένη που ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Ερντογάν χωρίς να πάρει άδεια από τον λαό με... δημοψήφισμα». Εμπλεξε και τις αμβλώσεις κάπου εκεί... Αρρητα και αθέμιτα!Ο Τσίπρας πήρε παραμάσχαλα την «Ιθάκη του», σαν συγχωρητική ευχή, και ευαγγελίζεται την επιστροφή του... ως Μεσσία. Αναθεώρησε τις απόψεις του; Ούτε λόγος! Τι του είπε ο Γιούνκερ το 2015; «Αν εγώ είχα τέτοιο πρόγραμμα, σαν αυτό που εσύ προεκλογικά υποσχέθηκες στην Ελλάδα, θα είχα πάρει 80%. Αρα το 35% είναι μάλλον χαμηλό». Στις εκλογές του 2027 θα του δώσουν «οι θυμωμένοι» και δεύτερη φορά Αριστερά, με «τέτοιο-2015» πρόγραμμα που ήδη παρουσιάζει; Αρεσαν τότε η αντισυστημική γλώσσα του και το «Μαντάμ Μέρκελ, go home». Κόστισαν περί τα 100 δισ. ευρώ, αλλά τι είναι μπροστά στην ελληνική αιωνιότητα! Πόσα καντάρια αντισυστημικότητας του απέμειναν μετά τον ευδαιμονισμό της εξουσίας και τη χλιδή στο κότερο, την απόλαυση του πούρου Montecristo -κάτω από ομπρέλα, μην τον κάψει ο ήλιος- δέκα μέρες μετά τη δολοφονική φωτιά στο Μάτι… Την ίδια απάτη, πάλι τα ίδια ψέματα;Οι «εναλλακτικές κυβερνήσεις» Καρυστιανού, Τσίπρα, σε συγχορδία με την εξαερωμένη Αριστερά -συμπλέοντας με την εθνικοαπελευθερωτική υπερδεξιά- θα επιλύσουν τα προβλήματα; Θεμιτή η αναζήτηση νέων πολιτικών σχημάτων. Ωστόσο, προέχει οι υποσχέσεις των κομμάτων να τίθενται σε ενδελεχή βάσανο. Δημιουργικές και αναγκαίες οι συνεισφέρουσες απόψεις στον δημοκρατικό διάλογο, αλλά η πραγματικότητα είναι άφευκτη όταν αποξενώνεται από τις απρόβλεπτες συνθήκες που διατρέχουν την παγκόσμια κοινότητα. Θα προσμετρήσουμε τις εγνωσμένες δυνατότητες των αρχηγών που αιτούνται «ελευθέρας εισόδου» στο Μαξίμου ή θα ψηφίσουμε «όποιον Φειδία» θυμωμένοι με το «σύστημα»;Οταν οι βεβαιότητες κλονίζονται και απισχναίνονται οι θυμικές επιλογές μας, λόγω της αποσπασματικής θέασης της σκακιέρας των συγκρούσεων και της διακύβευσης των εθνικών μας συμφερόντων, η τιμωρητική κατίσχυση «ψηφίζω για να εκφράσω την οργή μου» προοιωνίζεται «Φειδίες». Στη Δημοκρατία είναι κατανοητή η οργή κατά του συστήματος. Κατανοητότερη, όμως, η συνειδητοποίηση των συνεπειών της. Το γινάτι βγάζει μάτι και το αντίτιμο των εκδικητικών επιλογών μας στη διάρκεια μιας τετραετούς διακυβέρνησης είναι το χάος.Σημειώσεις1. Ο Φειδίας Παναγιώτου ίδρυσε το κόμμα Αμεση Δημοκρατία με λήψη αποφάσεων μέσω πλατφόρμας «αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών».2. Δημιουργήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1964 μετά τις συγκρούσεις και τις τουρκικές απειλές εισβολής.3. Επειδή τη σχεδίασε ο Βρετανός στρατηγός Πίτερ Γιανγκ με πράσινο μολύβι πάνω στον χάρτη.4. Επίσημα ονομάζεται Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Καθορίζει τις ανώτατες δαπάνες και τις προτεραιότητες, όπως άμυνα και ασφάλεια, πράσινη μετάβαση και κλίμα, οικονομία και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.λπ.5. Ως υπουργός Ανδρέας Μαυρογιαλούρος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρωταγωνίστησε στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο».