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Συνολικά 402 συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην πρακτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στις σύγχρονες στρατηγικές Digital Marketing, μέσα από προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.Στο πλαίσιο της συνεργασίαςκαι, η Knowcrunch πραγματοποίησε το workshop «AI for Retail Leaders», με επίκεντρο τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο του λιανεμπορίου.Για την, υλοποίησε εκπαιδεύσεις στα στελέχη πωλήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση του AI και του Microsoft Copilot στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.Η συνεργασία με τηνεπικεντρώθηκε στο Media Planning και στην αξιοποίηση εργαλείων AI για την ανάλυση ανταγωνισμού, την κατανόηση των κοινών-στόχων και τον σχεδιασμό στρατηγικών Digital Marketing.Αντίστοιχα, για την, υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που κάλυψε τη στρατηγική Social Media, το SEO & GEO, το Performance Marketing και τη δημιουργία περιεχομένου με AI εργαλεία.Για τη, εκπαιδεύτηκε στη στρατηγική Social Media Marketing για 150 κομμωτές, μέλη του δικτύου της εταιρείας από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεών τους στον στρατηγικό σχεδιασμό της παρουσίας τους στα social media.«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Όσες επενδύουν σήμερα στην εκπαίδευση των ανθρώπων τους, θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Γιατί το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν βρίσκεται μόνο στην χρήση της τεχνολογίας, αλλά στη γνώση και την ικανότητα να την αξιοποιούμε σωστά.», αναφέρει ο Τόλης Αϊβαλής, CEO της Knowcrunch.Οι συνεργασίες αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ουσιαστικής ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρησιακές λειτουργίες, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.Η Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses στην Ελλάδα και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο Digital Marketing και στην τεχνητή νοημοσύνη.