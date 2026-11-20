Από την οικογενειακή παράδοση στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό

HR & Leadership Hub: Εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ηγεσία

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών & Επιχειρηματικότητας

Η συζήτηση θα εστιάσει στη μετάβαση της ηγεσίας, τη διαχείριση των διαγενεακών σχέσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ανάγκη επιχειρηματικής ανανέωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πραγματικές εμπειρίες, επιχειρηματικά διλήμματα και πρακτικές που συμβάλλουν στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων.Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, στελέχη διοίκησης, διαδόχους και επαγγελματίες, καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα, τη στρατηγική και την ηγεσία.Το HR & Leadership Hub αποτελεί τον πυρήνα εξειδίκευσης της Σχολής στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Ηγεσία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση, πρακτική εφαρμογή και επαγγελματική δικτύωση.Προσφέρει πέντε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών:Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών & Επιχειρηματικότητας του Mediterranean College προσφέρει σύγχρονες σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά, το Marketing και την Επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.Το Mediterranean College, το 1ο ιδιωτικό αγγλόφωνο πανεπιστημιακό κολλέγιο στην Ελλάδα, μέσα από την πολυεπίπεδη συνεργασία του με το University of Derby, προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης. Να σημειωθεί ότι, το βρετανικό Πανεπιστήμιο κατέκτησε την 33η θέση στο Guardian University Guide 2027, σημειώνοντας άνοδο 25 θέσεων, ενώ αναδείχθηκε #1 Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Uni Compare Rankings 2027.