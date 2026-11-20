Το OROSEA Paros ανάμεσα στα πέντε κορυφαία resort της Ευρώπης για τον σχεδιασμό και την εμπειρία φιλοξενίας

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του, το OROSEA Paros αποσπά μια πολύ σημαντική διάκριση, αποτελώντας μία από τις πέντε υποψηφιότητες στη shortlist της κατηγορίας “Resort” στην Ευρώπη, στα διεθνή βραβεία Awards for Hospitality Experience and Design (AHEAD Europe 2026)