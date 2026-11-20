Το OROSEA Paros ανάμεσα στα πέντε κορυφαία resort της Ευρώπης για τον σχεδιασμό και την εμπειρία φιλοξενίας
Το OROSEA Paros ανάμεσα στα πέντε κορυφαία resort της Ευρώπης για τον σχεδιασμό και την εμπειρία φιλοξενίας
Από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του, το OROSEA Paros αποσπά μια πολύ σημαντική διάκριση, αποτελώντας μία από τις πέντε υποψηφιότητες στη shortlist της κατηγορίας “Resort” στην Ευρώπη, στα διεθνή βραβεία Awards for Hospitality Experience and Design (AHEAD Europe 2026)
Το OROSEA Paros, μέλος της Marriott Autograph Collection, που άνοιξε τις πόρτες του το φετινό καλοκαίρι στον λόφο της Νάουσας, στην Πάρο, κατάφερε μέσα σε λίγους μόνο μήνες να συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε φιναλίστ, στην κατηγορία “Resort” πανευρωπαϊκά, στα διεθνή βραβεία AHEAD Europe 2026. Πρόκειται για έναν θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία στην εμπειρία φιλοξενίας και τον σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων στην Ευρώπη και διοργανώνεται από το Sleeper, εξειδικευμένο και έγκριτο μέσο για την αρχιτεκτονική και το design.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση για το ολοκληρωμένο σύνολο διαμονής, εγκαταστάσεων και εμπειρίας που προσφέρει το OROSEA Paros στους επισκέπτες του, αναγνωρίζοντας το έργο της «ομάδας» που το εμπνεύστηκε και το δημιούργησε, η οποία αποτελείται από: Diar Development ως προς την επένδυση, Elastic Architects, FORMrelated Architecture και SUMA Architecture ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και διαμόρφωση των χώρων, Marriott International και Tresor Hospitality ως προς το “signature” και τη διαχείριση.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση αξιολογούνται και αναγνωρίζονται ξενοδοχειακές μονάδες, που συνδυάζουν την υψηλής ποιότητας δημιουργική αρχιτεκτονική, τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και την εμπορική τους βιωσιμότητα, σε σχέση με τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στον επισκέπτη. Παράλληλα, εκτός των συγκεκριμένων και αυστηρών κριτηρίων, προστιθέμενη αξία στην εν λόγω διάκριση προσδίδει το γεγονός, ότι η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από κορυφαίους αρχιτέκτονες, interior designers, developers και έμπειρα στελέχη μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, όπως, μεταξύ άλλων, οι Four Seasons, Belmond, Hyatt, Marriott, Hilton και Accor.
To OROSEA Paros ξεκίνησε τη λειτουργία του τον φετινό Ιούνιο, συνδυάζοντας αρμονικά το φυσικό τοπίο και την τοπική κληρονομιά με την ανεπιτήδευτη αλλά προσεγμένη πολυτέλεια. Σε συνολική έκταση 35 στρεμμάτων, μόλις 450μ. από τη θάλασσα, ξεπροβάλλει ως το ιδανικό adults only «καταφύγιο» απόδρασης, με 40 σουίτες με ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και πισίνα, εξασφαλίζοντας την αίσθηση της ιδιωτικότητας, με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Όραμα του συνόλου της αρχιτεκτονικής του ομάδας αποτέλεσε η αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, αντλώντας έμπνευση από την τοπική παράδοση και αισθητική και παραδίδοντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει διακριτική κομψότητα, ηρεμία και αίσθηση ελευθερίας. Με spa suite, κεντρική πισίνα με καμπάνες και pool bar, εστιατόριο, sunset wine bar, ιδιόκτητο αμπελώνα, κελάρι και βιωματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την οινική παράδοση της Πάρου, αφήνει τους επισκέπτες του να βιώσουν τη δική τους ξεχωριστή προσωπική εμπειρία. Ως μόνιμο φόντο παραμένουν η παριανή γη, τα τοπικά χρώματα και αρώματα, ο ήλιος και το μοναδικό αιγαιοπελαγίτικο βαθύ μπλε.
Τα Awards for Hospitality Experience and Design (AHEAD) αποτελούν εξειδικευμένη διεθνή διοργάνωση σε αυτόν τον τομέα, πραγματοποιώντας τέσσερις ξεχωριστές περιφερειακές διοργανώσεις για Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Μέση Ανατολή & Αφρική, ενώ ακολουθεί η διοργάνωση AHEAD Global, στην οποία διαγωνίζονται τα projects με τη μεγαλύτερη βαθμολογία παγκοσμίως.
Με αφορμή αυτήν τη σημαντική διεθνή αναγνώριση, ο κ. Ηλίας Γκρέκης, ιδιοκτήτης του OROSEA Paros, δήλωσε σχετικά: «Εξαρχής, επιθυμία μας ήταν το OROSEA Paros να έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, με αφετηρία το τοπίο και τον χαρακτήρα της Πάρου. Η διάκριση στα βραβεία AHEAD Europe 2026, από την πρώτη μας σεζόν, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια όλων, όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του».
OROSEA PAROS
Website: https://www.oroseaparos.com/
Instagram: https://www.instagram.com/orosea.paros/
Facebook: https://www.facebook.com/orosea.paros
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε:
Τζελίνα Σούχλα, +30 6945 692375, press@oroseaparos.com
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση για το ολοκληρωμένο σύνολο διαμονής, εγκαταστάσεων και εμπειρίας που προσφέρει το OROSEA Paros στους επισκέπτες του, αναγνωρίζοντας το έργο της «ομάδας» που το εμπνεύστηκε και το δημιούργησε, η οποία αποτελείται από: Diar Development ως προς την επένδυση, Elastic Architects, FORMrelated Architecture και SUMA Architecture ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και διαμόρφωση των χώρων, Marriott International και Tresor Hospitality ως προς το “signature” και τη διαχείριση.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση αξιολογούνται και αναγνωρίζονται ξενοδοχειακές μονάδες, που συνδυάζουν την υψηλής ποιότητας δημιουργική αρχιτεκτονική, τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και την εμπορική τους βιωσιμότητα, σε σχέση με τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στον επισκέπτη. Παράλληλα, εκτός των συγκεκριμένων και αυστηρών κριτηρίων, προστιθέμενη αξία στην εν λόγω διάκριση προσδίδει το γεγονός, ότι η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από κορυφαίους αρχιτέκτονες, interior designers, developers και έμπειρα στελέχη μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, όπως, μεταξύ άλλων, οι Four Seasons, Belmond, Hyatt, Marriott, Hilton και Accor.
To OROSEA Paros ξεκίνησε τη λειτουργία του τον φετινό Ιούνιο, συνδυάζοντας αρμονικά το φυσικό τοπίο και την τοπική κληρονομιά με την ανεπιτήδευτη αλλά προσεγμένη πολυτέλεια. Σε συνολική έκταση 35 στρεμμάτων, μόλις 450μ. από τη θάλασσα, ξεπροβάλλει ως το ιδανικό adults only «καταφύγιο» απόδρασης, με 40 σουίτες με ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και πισίνα, εξασφαλίζοντας την αίσθηση της ιδιωτικότητας, με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Όραμα του συνόλου της αρχιτεκτονικής του ομάδας αποτέλεσε η αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, αντλώντας έμπνευση από την τοπική παράδοση και αισθητική και παραδίδοντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει διακριτική κομψότητα, ηρεμία και αίσθηση ελευθερίας. Με spa suite, κεντρική πισίνα με καμπάνες και pool bar, εστιατόριο, sunset wine bar, ιδιόκτητο αμπελώνα, κελάρι και βιωματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την οινική παράδοση της Πάρου, αφήνει τους επισκέπτες του να βιώσουν τη δική τους ξεχωριστή προσωπική εμπειρία. Ως μόνιμο φόντο παραμένουν η παριανή γη, τα τοπικά χρώματα και αρώματα, ο ήλιος και το μοναδικό αιγαιοπελαγίτικο βαθύ μπλε.
Τα Awards for Hospitality Experience and Design (AHEAD) αποτελούν εξειδικευμένη διεθνή διοργάνωση σε αυτόν τον τομέα, πραγματοποιώντας τέσσερις ξεχωριστές περιφερειακές διοργανώσεις για Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Μέση Ανατολή & Αφρική, ενώ ακολουθεί η διοργάνωση AHEAD Global, στην οποία διαγωνίζονται τα projects με τη μεγαλύτερη βαθμολογία παγκοσμίως.
Με αφορμή αυτήν τη σημαντική διεθνή αναγνώριση, ο κ. Ηλίας Γκρέκης, ιδιοκτήτης του OROSEA Paros, δήλωσε σχετικά: «Εξαρχής, επιθυμία μας ήταν το OROSEA Paros να έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, με αφετηρία το τοπίο και τον χαρακτήρα της Πάρου. Η διάκριση στα βραβεία AHEAD Europe 2026, από την πρώτη μας σεζόν, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια όλων, όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του».
OROSEA PAROS
Website: https://www.oroseaparos.com/
Instagram: https://www.instagram.com/orosea.paros/
Facebook: https://www.facebook.com/orosea.paros
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε:
Τζελίνα Σούχλα, +30 6945 692375, press@oroseaparos.com
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