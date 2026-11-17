Μια διεθνής επιστημονική συνεργασία

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Η ερευνητική συμβολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Τοφιλοξένησε στις, στις εγκαταστάσεις του στο Ελληνικό, το, με κεντρική θεματικήΤο συνέδριο συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την επιστημονική έρευνα.Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε. Οι θεματικές κάλυψαν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα ευφυή συστήματα μάθησης, την εξατομικευμένη εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και τις ηθικές προκλήσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών.Το IMCL2026 συνδιοργανώθηκε από το, το(ΑΠΘ) και τη(IAOE), με την τεχνική υποστήριξη τηςκαι της(IGIP).Τη θέση τουείχε οαπό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώήταν ο, Πρόεδρος και CEO της International Association of Online Engineering (IAOE). Ωςσυμμετείχαν ηκαι οαπό το, συμβάλλοντας στον επιστημονικό και οργανωτικό συντονισμό της διοργάνωσης.Στην εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένοι χαιρετισμοί από τον, τον, καθώς και εκπροσώπους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τέσσερις κεντρικές ομιλίες των(Πανεπιστήμιο Πειραιώς),(University of Applied Sciences Erfurt),(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και(Copenhagen Business School).Μέσα από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, οι ομιλίες ανέδειξαν τις αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία, την αξιολόγηση και τη δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, αλλά και τη σημασία της κριτικής σκέψης και της υπεύθυνης χρήσης της.