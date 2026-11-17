Η διαχρονική παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, πελατών και συνεργατών της, καθώς και στελεχών της εταιρείας.Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας κ.κ. Σωκράτης Δωρής, Κώστας Γιουτίκας και Γιώργος Κεφαλάς , ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, και η Αντιδήμαρχος Δήμου Δέλτα κα. Σoφία Μαυρίδου. Οι θεσμικοί εκπρόσωποι ανέδειξαν τη διαχρονική συμβολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, επισημαίνοντας τον ρόλο της ως σημαντικού αναπτυξιακού πυλώνα για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη διαχρονική στήριξη των τοπικών φορέων και συλλόγων, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η συμβολή της εταιρείας στην αγροτική παραγωγή μέσω του προγράμματος της Συμβολαιακής Καλλιέργειας, η οποία προσφέρει ασφάλεια και προοπτική σε περισσότερους από 2.000 παραγωγούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της βιομηχανικής δραστηριότητας με την τοπική οικονομία.Από την αρχή της λειτουργίας του, το 1975, το εργοστάσιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανικής ζωής της πόλης και βασικό παραγωγικό κόμβο της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.Διαθέτει τρεις γραμμές συσκευασίας (φιάλη, κουτί και βαρέλι) και βυνοποιείο δυναμικότητας 28.000 τόνων βύνης ετησίως, με πρώτη ύλη 100% ελληνικό κριθάρι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Έχει αναδειχθεί δύο φορές, το 2023 και το 2025, ως το καλύτερο εργοστάσιο της Heineken στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 52 μονάδες. Στις εγκαταστάσεις του, μεταξύ άλλων παράγεται από το 2019 και η μπίρα Νύμφη, ενώ από το 2025 ξεκίνησε και η παραγωγή και εμφιάλωση του premium mixer ΤΣΙΚΙ σε πέντε διαφορετικές γεύσεις.Σήμερα, στο εργοστάσιο απασχολούνται περίπου 180 εργαζόμενοι, με Διευθύντρια εργοστασίου τη Μαίρη Κολλίγρη, η οποία διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στην εταιρεία.Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί παρεμβάσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου, με έμφαση στην ενεργειακή και υδατική αποδοτικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται έργα ηλιακής θερμικής ενέργειας, η εγκατάσταση υβριδικού λέβητα, καθώς και η αξιοποίηση του πρώτου ηλεκτρικού βαρέος οχήματος διανομής 19 τόνων – το πρώτο στον κλάδο FMCG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία ενισχύεται και μέσα από συνεργασίες με φορείς της πόλης, όπως η Odyssea, μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέσω του προγράμματος Green Academy, άνθρωποι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενδυναμώνονται και απορροφούνται στην αγορά εργασίας.Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να αποτελεί ενεργό κομμάτι της πόλης και της βιομηχανικής της παραγωγής. Με την παραγωγική του δραστηριότητα, τους ανθρώπους του και τις συνεργασίες του, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διατηρεί μια σταθερή σχέση με τη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής.