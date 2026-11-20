Η περίοδος απαιτεί προστασία. Οι νέες, καινοτόμες σερβιέτεςγιατί είναι ειδικά σχεδιασμένες για Sport απαιτήσεις, με αντοχή δοκιμασμένη από γυναίκες που γυμνάζονται.Ο πρωτοποριακός τους σχεδιασμός ενσωματώνει, καθεμία από τις οποίες δίνειΣε συνδυασμό με τον διευρυμένο πυρήνα Center Plus, προσφέρει extra προστασία από διαρροές.που δεν διαγράφεται καθόλου, ακόμη και κάτω από τα πιο στενά αθλητικά ρούχα.. Διατηρεί τη σερβιέτα σταθερή στη θέση της, ακόμη και στις πιο απαιτητικές και δυναμικές προπονήσεις.(OEKO-TEX® STANDARD 100, ελεγμένες επιτυχώς για 1.000+ βλαβερές χημικές ουσίες, Δερματολογικά & Γυναικολογικά ελεγμένες, pH friendly, δοκιμασμένης αντοχής σε γυναίκες που γυμνάζονται) και(Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής), οι νέες