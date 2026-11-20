Τώρα, οι sport απαιτήσεις έχουν τη δική τους EveryDay προστασία
Τώρα, οι sport απαιτήσεις έχουν τη δική τους EveryDay προστασία
Η άθληση απαιτεί ένταση, κίνηση και ελευθερία
Η περίοδος απαιτεί προστασία. Οι νέες, καινοτόμες σερβιέτες EveryDay Sport ανεβάζουν την προστασία σε άλλο επίπεδο γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένες για Sport απαιτήσεις, με αντοχή δοκιμασμένη από γυναίκες που γυμνάζονται.
Ο πρωτοποριακός τους σχεδιασμός ενσωματώνει 3 σημαντικές καινοτομίες, καθεμία από τις οποίες δίνει λύση σε μία αυξημένη ανάγκη για προστασία κατά τη διάρκεια της άθλησης στην περίοδο:
-Υπερ-απορροφητικό κάλυμμα 360° Dry με κωνικές τρυπούλες που οδηγούν ταχύτατα την υγρασία στο εσωτερικό, ανεξάρτητα από τη στάση του σώματος. Σε συνδυασμό με τον διευρυμένο πυρήνα Center Plus, προσφέρει extra προστασία από διαρροές.
-Υπερ-απορροφητικός πυρήνας με τριγωνικό σχεδιασμό INVISIBLE BACK που δεν διαγράφεται καθόλου, ακόμη και κάτω από τα πιο στενά αθλητικά ρούχα.
-Σύστημα τριπλής επικόλλησης Triple Stay. Διατηρεί τη σερβιέτα σταθερή στη θέση της, ακόμη και στις πιο απαιτητικές και δυναμικές προπονήσεις.
Με κορυφαίες πιστοποιήσεις προστασίας (OEKO-TEX® STANDARD 100, ελεγμένες επιτυχώς για 1.000+ βλαβερές χημικές ουσίες, Δερματολογικά & Γυναικολογικά ελεγμένες, pH friendly, δοκιμασμένης αντοχής σε γυναίκες που γυμνάζονται) και συστάσεις ειδικών (Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής), οι νέες EveryDay Sport επαναπροσδιορίζουν την προστασία κατά την άσκηση.
EveryDay Sport. Προστασία για sport απαιτήσεις!
Ο πρωτοποριακός τους σχεδιασμός ενσωματώνει 3 σημαντικές καινοτομίες, καθεμία από τις οποίες δίνει λύση σε μία αυξημένη ανάγκη για προστασία κατά τη διάρκεια της άθλησης στην περίοδο:
-Υπερ-απορροφητικό κάλυμμα 360° Dry με κωνικές τρυπούλες που οδηγούν ταχύτατα την υγρασία στο εσωτερικό, ανεξάρτητα από τη στάση του σώματος. Σε συνδυασμό με τον διευρυμένο πυρήνα Center Plus, προσφέρει extra προστασία από διαρροές.
-Υπερ-απορροφητικός πυρήνας με τριγωνικό σχεδιασμό INVISIBLE BACK που δεν διαγράφεται καθόλου, ακόμη και κάτω από τα πιο στενά αθλητικά ρούχα.
-Σύστημα τριπλής επικόλλησης Triple Stay. Διατηρεί τη σερβιέτα σταθερή στη θέση της, ακόμη και στις πιο απαιτητικές και δυναμικές προπονήσεις.
Με κορυφαίες πιστοποιήσεις προστασίας (OEKO-TEX® STANDARD 100, ελεγμένες επιτυχώς για 1.000+ βλαβερές χημικές ουσίες, Δερματολογικά & Γυναικολογικά ελεγμένες, pH friendly, δοκιμασμένης αντοχής σε γυναίκες που γυμνάζονται) και συστάσεις ειδικών (Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής), οι νέες EveryDay Sport επαναπροσδιορίζουν την προστασία κατά την άσκηση.
EveryDay Sport. Προστασία για sport απαιτήσεις!
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