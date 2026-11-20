Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία παρουσιάζει τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις του Ομίλου στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG).Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και στρατηγικού μετασχηματισμού, με την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του Ομίλου και την εστίαση στους τομείς της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, της Φιλοξενίας και του Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προχώρησε στην υιοθέτηση νέας Στρατηγικής ESG, ευθυγραμμισμένης με το νέο επιχειρηματικό του μοντέλο, ενισχύοντας την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.Κατά τη διάρκεια του 2025, οι πρωτοβουλίες του Ομίλου αποτυπώθηκαν σε σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις από αναγνωρισμένους φορείς αξιολόγησης ESG. Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμπεριλήφθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στη λίστατου QualityNet Foundation, ενώ πέτυχε, επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, βαθμολογία. Παράλληλα, σημείωσεκατά την τελευταία τετραετία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διάκριση του Ομίλου στον, όπου κατατάχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας τη μέγιστη. Επιπλέον, τοτου Ομίλου προήλθε από δραστηριότητεςΣτον τομέα του, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει την κλιματική του στρατηγική, προχωρώντας στην εκπόνηση, με τον προσδιορισμό των βασικών μοχλών απανθρακοποίησης. Παράλληλα, σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η, ενώ ο Όμιλοςστην αξιολόγηση τουγια την κλιματική αλλαγή. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του 2025 περιλαμβάνουν την παραγωγή 3.275 MWh ενέργειας απόΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την κάλυψη του 23% της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές, καθώς καιΣτον τομέα της, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας πρωτοβουλίες κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανισμών. Οι συνολικέςτου Ομίλου ανήλθαν σεΣτον τομέα της, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τους μηχανισμούς διαφάνειας, ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, διατηρώντας παράλληλα το πιστοποιημένο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας.Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά με τη δημοσίευση της Έκθεσης: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά περαιτέρω εδραίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης ως αναπόσπαστου μέρους της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμόσαμε τη στρατηγική ESG στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, θέτοντας σαφείς στόχους και ενισχύοντας τις δράσεις μας για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Οι επιδόσεις και οι διακρίσεις του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδό μας και αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματά μας. Με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους μας, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον».Η Έκθεση έχει καταρτιστεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια αναφοράς βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των Global Reporting Initiative (GRI), European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αρχών του UN Global Compact. Η Έκθεση έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου επιπέδου.