Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Η Galiotos earcare διασφαλίζει τη συμπερίληψη για κάθε παιδί μέσω του Παιδικού της κέντρου ακοής στο Σύνταγμα
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Η Galiotos earcare διασφαλίζει τη συμπερίληψη για κάθε παιδί μέσω του Παιδικού της κέντρου ακοής στο Σύνταγμα
Η διεπιστημονική ομάδα ειδικών στηρίζει έμπρακτα όλη την οικογένεια, ώστε κάθε παιδί να ακούει καθαρά και να συμμετέχει ισότιμα στη σχολική ζωή
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, η Galiotos earcare ενώνει τη φωνή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Μέσα από ένα επεξηγηματικό video, η εταιρεία δίνει τον λόγο στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, δύο παιδιά με βαρηκοΐα, τα οποία μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους και εξηγούν το πώς, με την κατάλληλη επιστημονική φροντίδα, ακούν καθαρά, ξεπερνούν τις μαθησιακές δυσκολίες και ζουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλα όσα αγαπούν.
Για τον σκοπό αυτό, η Galiotos earcare λειτουργεί το Πιστοποιημένο Εξειδικευμένο Παιδικό Κέντρο στο Σύνταγμα, η ομάδα του οποίου πλαισιώνεται από παιδοψυχολόγο και λογοθεραπευτή, στηρίζοντας ολιστικά ολόκληρη την οικογένεια. Παράλληλα, παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, όπως τα παιδικά ακουστικά Phonak Sky και τα κοχλιακά εμφυτεύματα της Advanced Bionics, εξασφαλίζοντας την ιδανική εφαρμογή για τις ανάγκες κάθε ηλικίας.
Για τον σκοπό αυτό, η Galiotos earcare λειτουργεί το Πιστοποιημένο Εξειδικευμένο Παιδικό Κέντρο στο Σύνταγμα, η ομάδα του οποίου πλαισιώνεται από παιδοψυχολόγο και λογοθεραπευτή, στηρίζοντας ολιστικά ολόκληρη την οικογένεια. Παράλληλα, παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, όπως τα παιδικά ακουστικά Phonak Sky και τα κοχλιακά εμφυτεύματα της Advanced Bionics, εξασφαλίζοντας την ιδανική εφαρμογή για τις ανάγκες κάθε ηλικίας.
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