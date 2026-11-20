Freenow by Lyft: Νέες ολοκληρωμένες B2B λύσεις για τις επαγγελματικές μετακινήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών και επισκεπτών

Business Travel και Client Travel: Δύο υπηρεσίες που απλοποιούν τις εταιρικές μετακινήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο στις επιχειρήσεις και ευκολία στους εργαζομένους, τους πελάτες και τους επισκέπτες τους