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Ενώνουμε τις φωνές και υπογράφουμε για τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» διοργανώνει τη, στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας απέναντι στην έμφυλη βία.Με την πολύτιμη υποστήριξη και τη συμμετοχή των σημαντικών καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά:, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του οργανισμού, η συναυλία φιλοδοξεί να μετατρέψει τη μουσική σε μια δυνατή συλλογική φωνή κατά της έμφυλης βίας και υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.Ο Στάθης Σούλης υπογράφει τη μουσική διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας της συναυλίας.Πέρα από τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης.Κεντρικός στόχος είναι, παράλληλα, η ανάδειξη και η ενίσχυση της πανελλαδικής πρωτοβουλίας για τη συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, με αίτημα την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω θεσμικών αλλαγών.Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος», με τη συμμετοχή του πολιτικού φορέα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Στο πλαίσιο της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας λαϊκής νομοθέτησης, επιδιώκεται η συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, ώστε να προωθηθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή πρόταση νόμου για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.«Όσοι πολίτες επιθυμούν να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία, μπορούν να καταθέσουν την ψηφιακή τους υπογραφή στον σύνδεσμο demokrates.gr/vote.»Το «Γίνε Άνθρωπος», που ιδρύθηκε από επιστήμονες και οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών, οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά του μέλη, δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας. Μέσα από την επιστημονική γνώση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υποστήριξη θυμάτων και οικογενειών, αλλά και τη διεκδίκηση ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μηδενική ανοχή στην κακοποίηση.Γιατί η έμφυλη βία δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.Τη, η μουσική γίνεται αφορμή για να ακουστεί ένα μήνυμα που δεν πρέπει να μείνει χωρίς ανταπόκριση.Γίνε Άνθρωπος. Για μια κοινωνία χωρίς βία.