Στέλιος Ζωντός, Πρόεδρος ΔΣ, The Newtons Laboratory και Επικεφαλής, Gravity The Newtons

Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Senior Advisor, Strategy & Markets, PwC

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Γιώργος Γουδέλης, Director, AI Strategy, PwC

Η πρωτοβουλία της Gravity The Newtons, με τίτλο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο φετινό GenAI Summit, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η συζήτηση με τίτλοανέδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει πρακτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, έχοντας ως αφετηρία τις πραγματικές τους ανάγκες., υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας ΑΙ Navigator που ανέπτυξε η Gravity the Newtons σε συνεργασία με την PwC, είναι να προτείνει μια νέα μεθοδολογία που να ενισχύσει στην πράξη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πρώτα βήματα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης: «Η ελληνική οικονομία, και όχι μόνο ο τουρισμός, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους λειτουργία. Πιστεύουμε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί με τον σωστό τρόπο να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται καθοδήγηση, γνώση και πάνω απ’ όλα συνεργασία».Η νέα μεθοδολογία στηρίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και ανέδειξε τις ανάγκες και την ετοιμότητα τους γύρω από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του GenAI Summit, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει και οργανώνει περιπτώσεις εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης ανά δραστηριότητα και ανά κλάδο επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχεία, εστίαση και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, προτείνοντας ένα πρακτικό roadmap στο ταξίδι της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.Η πλατφόρμα λειτουργεί πιλοτικά και σύντομα θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Αν και η αρχή γίνεται από τον κλάδο του τουρισμού, η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό κλάδο. Στόχος είναι η πρωτοβουλία αυτή να αξιοποιηθεί συλλογικά από κλαδικούς φορείς, συνδέσμους και επιμελητήρια, προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών τους.Για την πρωτοβουλία μίλησαν, επίσης, ο, ο οποίος παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας και την πλατφόρμα. Ο κ. Ανδρέου σημείωσε: «Είναι διαφορετικό να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη από το να την υιοθετείς. Υιοθέτηση σημαίνει ότι γίνεται μέρος της καθημερινότητας της επιχείρησης, κάτι που δεν επιτυγχάνεται με μια συνδρομή σε ένα εργαλείο, αλλά απαιτεί εξοικείωση και εκπαίδευση των ανθρώπων. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και μια ακριβή άσκηση, που πρέπει να στηρίξουμε. Με αυτό τον τρόπο σκέψης, δουλέψαμε το συγκεκριμένο έργο».Ο κ. Γουδέλης, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα, τόνισε: «Μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να ξεκινήσει έναν ολικό μετασχηματισμό από την πρώτη μέρα. Αρκεί να ξεκινήσει από ένα συγκεκριμένο πεδίο, να πειραματιστεί άμεσα και παράλληλα να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή. Αυτή είναι στην πράξη η συνταγή που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν τη σωστή κατεύθυνση και να κλιμακώσουν, με αποτελέσματα που μετριούνται πολύ γρήγορα».