UCI GRAN FONDO LOUTRAKI GREECE 2026: Στη γραμμή εκκίνησης για τον παγκόσμιο αγώνα ποδηλασίας

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Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περισσότεροι απόαπό την, ενώ ο συνολικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 συμμετέχοντες. Ο αγώνας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς αγώνωνΟι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί τονστην περιφέρειατης Γαλλίας.Τοσυνδιοργανώνουν(μέλος του Ομίλου Kyvernitis Travel), η, οενώ τελεί υπό την αιγίδα τουτηςτηςκαι τουΣε μια συναρπαστική ποδηλατική διαδρομή 113,9 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό τοοι αθλητές διασχίζουν τονμε κατεύθυνση τοανηφορίζουν στους ξακουστούς αμπελώνες τηςκαι επιστρέφουν περνώντας από τηνολοκληρώνοντας μια μοναδική διαδρομή.Παράλληλα ηυπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία για συμμετέχοντες και φίλους του αθλήματος, συνδυάζονταςκαι μια μεγάλη γιορτή στηνΙδιαίτερη θέση στη διοργάνωση θα έχουν οι εθελοντές, με συμμετοχές από τις πόλεις που διασχίζει η αγωνιστική διαδρομή και κυρίως από το Λουτράκι, γεγονός που δίνει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να γίνουν ενεργό κομμάτι μιας μεγάλης διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μετατρέψει την εμπειρία τουσε ένα ζωντανό μάθημα συλλογικότητας, υπευθυνότητας, αλληλεγγύης και ενεργού προσφοράς.Με ένα διεθνές καλεντάρι, που περιλαμβάνει περίπουσε όλες τις ηπείρους, τοέχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες παγκοσμίως.Στη διεθνή σημασία της διοργάνωσης, τη συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και την αναπτυξιακή δυναμική του αθλητικού τουρισμού, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των διοργανωτών. Συγκεκριμένα:Ο Mδήλωσε: «Η δεύτερη χρονιά του UCI Gran Fondo Loutraki Greece μπαίνει δυναμικά στην τελική ευθεία, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις περσινές και ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να επιλέγουν την Ελλάδα. Για εμάς, ο αγώνας είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση: αναδεικνύει την ποδηλασία, ενισχύει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία και φέρνει τις τοπικές κοινότητες πιο κοντά, με πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και προσφοράς.»τόνισε: «Η επιστροφή του UCI Gran Fondo στο Λουτράκι επιβεβαιώνει ότι η Πελοπόννησος μπορεί να πρωταγωνιστεί στον διεθνή αθλητικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων και μέσα από το Visit Peloponnese, επενδύουμε σε διοργανώσεις που αναδεικνύουν τον τόπο μας, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης όλο τον χρόνο.»