Τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε ο Όμιλος Sani/Ikos με τη συμμετοχή του στην Philoxenia 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Τον Όμιλο εκπροσώπησε η Λία Ζαμπέτογλου, People Experience Senior Director, στο πλαίσιο της ενότητας #SKGPROJECT – Building the Destination of Tomorrow.Με αφορμή τη συζήτηση για το μέλλον των τουριστικών προορισμών, ο Όμιλος έδωσε έμφαση σε μια κρίσιμη παράμετρο για τον κλάδο: την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων, την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Προτεραιότητες που αποτυπώνονται στη στρατηγική του Ομίλου Sani/Ikos για την απασχόληση, μέσα από τις επενδύσεις στις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και στη σύνδεση των θερέτρων με τις τοπικές κοινωνίες.Το 2026, ο Όμιλος απασχόλησε 5.759 εργαζομένους στα 11 ελληνικά θέρετρά του, σε Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κω και Κρήτη, ενώ το 72% των εποχικών εργαζομένων επέστρεψε για μία ακόμη χρονιά. Το υψηλό αυτό ποσοστό για τον τουριστικό κλάδο αντανακλά τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέχειας που αναπτύσσει ο Όμιλος με τους ανθρώπους του. Από νέους επαγγελματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τουρισμό έως στελέχη με 15ετή ή και 20ετή πορεία στον Όμιλο, οι εργαζόμενοί του αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας φιλοξενίας των Sani και Ikos Resorts.Η απασχόληση στον Όμιλο Sani/Ikos παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των εργαζομένων στην Ελλάδα να ενισχύεται κατά 11,5% τη διετία 2024-25, σύμφωνα με την Έκθεση ESG 2025, ενώ, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2026, το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ανήλθε σε 8.248 εργαζομένους έναντι 7.354 το 2025. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 44,6% και σχεδόν 6 στους 10 εργαζομένους είναι έως 34 ετών. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τόσο τη συμβολή του Ομίλου Sani/Ikos στην απασχόληση όσο και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τη νέα γενιά επαγγελματιών του τουρισμού.Σημαντικό μέρος των εργαζομένων στα ελληνικά θέρετρα προέρχεται από τις ίδιες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες και τη συμβολή του στην οικονομία των προορισμών.Για πολλούς εργαζομένους, η πρώτη τους σεζόν στα Sani και Ikos Resorts αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακρόχρονης επαγγελματικής διαδρομής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Pavel Murans, ο οποίος ξεκίνησε το 2010 ως trainee receptionist στο Sani Club στη Χαλκιδική και σήμερα είναι General Manager του Ikos Odisia, στην Κέρκυρα: «Όταν ξεκίνησα στο Sani, ήμουν ακόμα φοιτητής τουριστικών επαγγελμάτων στη Λετονία και δεν φανταζόμουν ότι αυτή η πρώτη εμπειρία πρακτικής άσκησης θα εξελισσόταν σε μια διαδρομή ζωής. Ούτε ότι θα έμενα στην Ελλάδα, μια χώρα που αγάπησα και όπου δημιούργησα την οικογένειά μου. Στην πορεία, μου δόθηκαν ευκαιρίες να μάθω, να αναλάβω νέους ρόλους και να εξελιχθώ επαγγελματικά. Εκείνο, όμως, που ξεχωρίζω περισσότερο είναι οι φιλίες και οι σχέσεις ζωής που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τη φιλοξενία».Αντίστοιχη είναι η διαδρομή της Μαρίας Κορομηλά, η οποία ξεκίνησε ως receptionist και σήμερα είναι Senior General Manager στο Ikos Oceania στη Χαλκιδική: «Στα 15 χρόνια που βρίσκομαι στον Όμιλο, έζησα την εξέλιξή του, από μια επιχείρηση με προσωπικό χαρακτήρα σε έναν διεθνή ξενοδοχειακό Όμιλο.Παρά τη σημαντική ανάπτυξη, η αμεσότητα, το προσωπικό ενδιαφέρον και οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτα. Εξακολουθείς να αισθάνεσαι μέλος μιας ομάδας όπου η προσφορά του καθενός μας αναγνωρίζεται και όλοι έχουμε την ευκαιρία να εξελισσόμαστε μαζί με τον Όμιλο. Αυτό είναι που κάνει για μένα τη διαφορά».

Η υποστήριξη των εργαζομένων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ιδιαίτερα για όσους μετακινούνται από άλλες περιοχές για εποχική εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Sani/Ikos μεριμνά για τη διαμονή τους σε κοντινή απόσταση από τον χώρο εργασίας τους, καθώς το 90% των καταλυμάτων που μισθώνει βρίσκεται σε οργανωμένους οικισμούς στις άμεσα γειτονικές περιοχές των resorts.Παράλληλα, επενδύει στην ανακαίνιση και αναβάθμιση των καταλυμάτων αυτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαμονής των εργαζομένων και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.Στις παροχές περιλαμβάνονται επίσης, πλήρης διατροφή και δωρεάν μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία, καθώς και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τους εργαζομένους με μόνιμη απασχόληση στα θέρετρα. Παράλληλα, μέσα από τα προγράμματα Guest Stars και Value Ambassadors, ο Όμιλος αναγνωρίζει και επιβραβεύει την καθημερινή προσφορά των ανθρώπων του.Όπως επισημαίνει ο Χρήστος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Sani και Ikos Resorts: «Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των παροχών, ιδιαίτερα στη διαμονή, τη σίτιση, τη μετακίνηση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Το Σωματείο παραμένει προσηλωμένο στον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου».Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξηΣημαντική είναι και η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μόνο στους πρώτους εννέα μήνες του 2026, καταγράφηκαν 5.650 συμμετοχές εργαζομένων των ελληνικών resorts σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με τις 4.520 συμμετοχές ολόκληρου του 2025. Παράλληλα, οι ενεργοί χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 34%, φτάνοντας τους 4.300. Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου περιλαμβάνουν εξειδικευμένα προγράμματα, ψηφιακά εργαλεία και διεθνείς συνεργασίες, όπως με το eCornell.Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα Hospitality Forward, που υλοποιείται από το 2023 σε συνεργασία με τη Σχολή Τουρισμού της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, δίνεται η δυνατότητα σε νέους να συνδυάσουν τις σπουδές τους με 150 επιπλέον ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην πολυτελή φιλοξενία και να εξασφαλίσουν σύμβαση εργασίας με τον Όμιλο από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Περισσότεροι από 650 σπουδαστές έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα κατά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του, ενώ μια νέα γενιά προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη τουριστική περίοδο.Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις προσωπικές ιστορίες επαγγελματικής εξέλιξης ανθρώπων του Ομίλου Sani/Ikos.Η διεθνής παρουσία των Ikos Resorts δημιουργεί νέες προοπτικές για Έλληνες επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό. Το 2026, 249 Έλληνες εργάστηκαν στα Ikos Resorts της Ισπανίας -Ikos Andalusia & Ikos Porto Petro. Η παρουσία τους δεν συνδέεται μόνο με ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης εκτός Ελλάδας, αλλά και με τη μεταφορά της ελληνικής τεχνογνωσίας και κουλτούρας φιλοξενίας στις διεθνείς μονάδες του Ομίλου, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών χωρών.Ανάμεσά τους, ο Διονύσης Ταραζής και η Φωτεινή Χατζηχριστάκη, που συνεχίζουν σήμερα την πορεία τους στο Ikos Andalusia. Ο Διονύσης ξεκίνησε ως Administrator στο Sani και εξελίχθηκε σε Head of Rooms Division, ενώ η Φωτεινή ξεκίνησε το 2015 ως Reservation Trainee στο Sani και σήμερα εργάζεται ως Sales Manager Elite Portfolio.«Όταν ξεκίνησα στον Όμιλο, δεν φανταζόμουν ότι η πορεία μου θα με οδηγούσε στην Ισπανία. Η δυνατότητα να αναλάβω νέες ευθύνες και να εξελιχθώ μέσα στον ίδιο Όμιλο ήταν μια σημαντική ευκαιρία, γεμάτη προκλήσεις και πολύτιμες εμπειρίες», αναφέρει ο Διονύσης. «Ξεκίνησα από το τμήμα κρατήσεων και, μία δεκαετία αργότερα, συνεχίζω την καριέρα μου στην Ισπανία, έχοντας πλέον την ευθύνη σημαντικών διεθνών χαρτοφυλακίων. Είναι μια διαδρομή που μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ και να διευρύνω τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες», συμπληρώνει η Φωτεινή.Η συμβολή των εργαζομένων στην ποιότητα της φιλοξενίας αποτυπώνεται και στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Το 2026, ο Όμιλος κατέγραψε Net Promoter Score (NPS) 92,23, αυξημένο κατά 0,14 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με πάνω από 23.000 απαντήσεις επισκεπτών, 4.000 περισσότερες από πέρυσι.«Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια σεζόν, αυτό που μένει πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποι και όσα πετύχαμε μαζί. Οι συνάδελφοι που επιστρέφουν κάθε χρόνο, εκείνοι που ξεκίνησαν από μια θέση εργασίας και σήμερα ηγούνται ομάδων, αλλά και οι νέοι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη φιλοξενία. Θέλουμε όλοι να νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει την προσπάθειά τους και τους προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, πέρα από μια εποχιακή εργασία. Ευχαριστώ κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο για την αφοσίωση, τη φροντίδα και την ενέργεια που έφεραν και φέτος στα θέρετρά μας. Είναι οι άνθρωποί μας που κάνουν τη διαφορά καθημερινά και δίνουν το πραγματικό νόημα της φιλοξενίας», δηλώνει η Patricia Lajara De Camilleri, Chief Human Resources Officer του Ομίλου.Με την ολοκλήρωση της σεζόν ξεκινά και η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Με επίκεντρο τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του στη Μεσόγειο.Σήμερα, ο Όμιλος λειτουργεί 13 ιδιόκτητα θέρετρα στην Ελλάδα και την Ισπανία, με περισσότερα από 3.870 δωμάτια και σουίτες, ενώ τρία νέα Ikos Resorts βρίσκονται υπό ανάπτυξη στη Χαλκιδική, τη Μαρμπέγια (Ισπανία) και το Αλγκάρβε (Πορτογαλία), με ορίζοντα λειτουργίας έως το 2029.Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στις τρεις χώρες αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.200 νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στους 12.000 εργαζομένους και διευρύνοντας τις προοπτικές απασχόλησης και μακροχρόνιας επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.