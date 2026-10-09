ΑΒ Βασιλόπουλος: Σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της, με έμφαση στην ευεξία και την ασφάλεια

Η συστηματική επένδυση στην ψυχική υγεία, τη συμπερίληψη και την ασφάλεια των εργαζομένων της αναγνωρίστηκε στα Health & Safety Awards 2026

Health & Safety Awards 2026, όπου η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε Wellbeing Champion of the Year και απέσπασε ακόμη δύο Gold και ένα Bronze βραβείο.



Από δράσεις πρόληψης του burnout και διαχείρισης του άγχους μέχρι προγράμματα συμπερίληψης, ψυχολογικής ασφάλειας και εκπαίδευσης για την ασφαλή εργασία, οι πρωτοβουλίες αυτές συνθέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο φροντίδας με επίκεντρο την ευημερία των εργαζομένων.



Ψυχική υγεία: από την ενημέρωση στην ουσιαστική υποστήριξη







Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε webinars με θεματικές όπως το burnout, η διαχείριση του άγχους, η ψυχική ανθεκτικότητα και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, το e-learning «Ο δρόμος για την ψυχολογική ασφάλεια», σχεδιασμένο τόσο για managers όσο και για individual contributors, ολοκληρώθηκε επιτυχώς από πάνω από 9.800 εργαζόμενους, ενισχύοντας μια κοινή κουλτούρα εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας.



Μέσω του Employee Assistance Programme, οι άνθρωποι της ΑΒ έχουν επίσης πρόσβαση σε Γραμμές Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Διατροφικής Συμβουλευτικής, οι οποίες έχουν δεχθεί συνολικά περισσότερες από 6.000 κλήσεις από εργαζόμενους σε καταστήματα, κέντρα διανομής και κεντρικά γραφεία. Η υποστήριξη παρέχεται με απόλυτη ανωνυμία και εχεμύθεια, ενώ σε περιπτώσεις τραυματικών γεγονότων ενεργοποιείται εξειδικευμένη υπηρεσία Παρέμβασης στην Κρίση, με δυνατότητα 24ωρης υποστήριξης.



Gold βραβείο στην κατηγορία «Πολιτικές πρόληψης επαγγελματικής εξουθένωσης και διαχείρισης άγχους», για την πρωτοβουλία «Στήριξη Ψυχικής Υγείας στην Πράξη: Πρόληψη Burnout και Διαχείριση Άγχους στην ΑΒ».



Ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του



Για την ΑΒ, η συμπερίληψη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος της καθημερινής κουλτούρας της εταιρείας. Μέσα από ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα δράσεων, επιδιώκει να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι και όλες αισθάνονται ότι ανήκουν, ακούγονται και μπορούν να εκφράζονται και να εξελίσσονται με ασφάλεια.



Οι δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τους Μήνες Διαφορετικότητας & Υπερηφάνειας, με περισσότερες από 750 συμμετοχές σε σχετικά webinars, έως πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και του προστάτη, δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ενημέρωση για την Κυστική Ίνωση και προγράμματα που ενισχύουν την ψυχολογική ασφάλεια.



Κλείσιμο Race for the Cure συμμετείχαν περισσότεροι από 170 εργαζόμενοι της ΑΒ, ενώ περισσότερα από 250 άτομα έλαβαν μέρος στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Την ίδια στιγμή, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή βάρδιας, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.



Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Χτίζοντας μια Κουλτούρα Συμπερίληψης, Ισότητας και Ψυχολογικής Ασφάλειας στην ΑΒ Βασιλόπουλος», η οποία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση για τη Συμπερίληψη».



Η ασφάλεια ως καθημερινή πρακτική και κοινή ευθύνη



Παράλληλα, η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για την ΑΒ. Η Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία της εταιρείας και τα μετατρέπει σε στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και πρόληψης.



Με κεντρικό μήνυμα «Η Ασφάλεια ξεκινάει από εμάς!», η καμπάνια περιλάμβανε υβριδική εκδήλωση με τη συμμετοχή 300 εργαζομένων, εκπαιδευτικά videos με πραγματικά σενάρια από τον χώρο εργασίας, περισσότερους από 12.000 μαγνήτες με βασικά μηνύματα πρόληψης σε καταστήματα και κέντρα διανομής, καθώς και ανανεωμένο e-learning για την ασφαλή εργασία στα καταστήματα, με ποσοστό ολοκλήρωσης 100%.



Στην ΑΒ Βασιλόπουλος , η φροντίδα για τους ανθρώπους της αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Με πρωτοβουλίες που καλύπτουν την ψυχική υγεία και ευεξία, τη συμπερίληψη, την ψυχολογική ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων, η ΑΒ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων της και τους προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη, ασφάλεια και χώρο να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Η διαχρονική αυτή δέσμευση αναγνωρίστηκε στα, όπου η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκεκαι απέσπασε ακόμηΑπό δράσεις πρόληψης του burnout και διαχείρισης του άγχους μέχρι προγράμματα συμπερίληψης, ψυχολογικής ασφάλειας και εκπαίδευσης για την ασφαλή εργασία, οι πρωτοβουλίες αυτές συνθέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο φροντίδας με επίκεντρο την ευημερία των εργαζομένων.Η πρόληψη του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την ΑΒ. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, αλλά και υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης, η ΑΒ προσφέρει στους ανθρώπους της εργαλεία που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες εργασίας.Στο πλαίσιο αυτό,συμμετείχαν σε webinars με θεματικές όπως το burnout, η διαχείριση του άγχους, η ψυχική ανθεκτικότητα και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, τοσχεδιασμένο τόσο για managers όσο και για individual contributors, ολοκληρώθηκε επιτυχώς από πάνω από, ενισχύοντας μια κοινή κουλτούρα εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας.Μέσω του, οι άνθρωποι της ΑΒ έχουν επίσης πρόσβαση σε Γραμμές Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Διατροφικής Συμβουλευτικής, οι οποίες έχουν δεχθεί συνολικάαπό εργαζόμενους σε καταστήματα, κέντρα διανομής και κεντρικά γραφεία. Η υποστήριξη παρέχεται με απόλυτη ανωνυμία και εχεμύθεια, ενώ σε περιπτώσεις τραυματικών γεγονότων ενεργοποιείται εξειδικευμένη υπηρεσία Παρέμβασης στην Κρίση, με δυνατότητα 24ωρης υποστήριξης.Η συνολική αυτή προσέγγιση διακρίθηκε μεστην κατηγορίαΓια την ΑΒ, η συμπερίληψη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος της καθημερινής κουλτούρας της εταιρείας. Μέσα από ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα δράσεων, επιδιώκει να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι και όλες αισθάνονται ότι ανήκουν, ακούγονται και μπορούν να εκφράζονται και να εξελίσσονται με ασφάλεια.Οι δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τους, μεσε σχετικά webinars, έωςγια τον, δράσεις για την, ενημέρωση για την Κυστική Ίνωση και προγράμματα που ενισχύουν την ψυχολογική ασφάλεια.Στοσυμμετείχανενώέλαβαν μέρος στην εκδήλωση για την. Την ίδια στιγμή, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή βάρδιας, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην πρωτοβουλίαη οποία απέσπασεστην κατηγορίαΠαράλληλα, ηαποτελούν σταθερή προτεραιότητα για την ΑΒ. Η Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία της εταιρείας και τα μετατρέπει σε στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και πρόληψης.Με κεντρικό μήνυμα, η καμπάνια περιλάμβανε υβριδική εκδήλωση με τη συμμετοχή, εκπαιδευτικά videos με πραγματικά σενάρια από τον χώρο εργασίας, περισσότερους από 12.000 μαγνήτες με βασικά μηνύματα πρόληψης σε καταστήματα και κέντρα διανομής, καθώς και ανανεωμένο e-learning για την ασφαλή εργασία στα καταστήματα, με ποσοστό ολοκλήρωσης 100%.

Η κουλτούρα αυτή αποτυπώνεται και στην αντίληψη των ίδιων των ανθρώπων της ΑΒ: στην πρόσφατη Έρευνα Δέσμευσης Συνεργατών, στην οποία συμμετείχε το 95% των εργαζομένων, το 82% δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ΑΒ ως ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.



Η καμπάνια «Η Ασφάλεια ξεκινάει από εμάς!» απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εσωτερική Επικοινωνία & Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης».



Οι διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2026 επιβεβαιώνουν τη συνέπεια με την οποία η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει στους ανθρώπους της. Με πρωτοβουλίες που εξελίσσονται διαρκώς και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της, η εταιρεία συνεχίζει να καλλιεργεί μια κουλτούρα φροντίδας, σεβασμού και πρόληψης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την ευημερία και την ασφάλεια κάθε εργαζομένου της.



ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.

09.10.2026, 13:55