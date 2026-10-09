Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

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Οι συλλογικές διοργανώσεις επιστρέφουν μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων και τοέχει καλεσμένο τονΟ τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλάει για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, το επιτυχημένο ντεμπούτο του στοκαι το παιχνίδι της Τετάρτης με τηστο Stamford Bridze.Με συμπληρωμένα πέντε χρόνια παρουσίας του στη χώρα μας ο Ιταλός πορτιέρο νοιώθει Έλληνας και στέλνει μήνυμα στα ελληνικά στους φιλάθλους της ΑΕΚ.Εξηγεί πώς ξεκίνησε ωςκαι έγινε τερματοφύλακας και πώς μένει σε αγωνιστική ετοιμότητα όταν βρίσκεται στον πάγκο.Αναφέρει τον, τα δύο ματς της Super League που του έχουν μείνει αξέχαστα, τοπου πέτυχε κόντρα στη Μίλαν καιπου ακούει πριν μπει στο γήπεδο.Αποδεχόμενοςβρίσκεται απέναντι σε κορυφαίους σκόρερ και αποκρούει ή δέχεται γκολ από πέναλτι!Δείτε το βίντεο με την αποκαλυπτική συνέντευξη τουστο Allwyn Game Time:Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.