Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συμπληρώνει 10 χρόνια και διοργανώνει τη δράση «Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία»

Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας [ΕΑΤΤ] του Πανεπιστημίου Πατρών, που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια (Αύγουστος 2016-2026) με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κατερίνας Κωστίου, διοργανώνει την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μια σύνθετη δράση με τίτλο «Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία», ενταγμένη στο πλαίσιο του Welcome UP 2026