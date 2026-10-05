Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συμπληρώνει 10 χρόνια και διοργανώνει τη δράση «Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία»
Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συμπληρώνει 10 χρόνια και διοργανώνει τη δράση «Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία»
Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας [ΕΑΤΤ] του Πανεπιστημίου Πατρών, που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια (Αύγουστος 2016-2026) με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κατερίνας Κωστίου, διοργανώνει την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μια σύνθετη δράση με τίτλο «Αρχείο, Λογοτεχνία, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Δημοκρατία», ενταγμένη στο πλαίσιο του Welcome UP 2026
Η δράση αυτή απευθύνεται στους συγγραφείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα, ανθρώπους από τη δημόσια σφαίρα, που ασχολούνται με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, αλλά και τον πνευματικό κόσμο της χώρας και φυσικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στόχος της δράσης είναι αφενός μεν να ευχαριστήσουμε τους λογοτέχνες ή τους κληρονόμους τους, που μας εμπιστεύτηκαν και παραχώρησαν το αρχείο τους στο ΕΑΤΤ, αφετέρου να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για την έρευνα και τους τρόπους αξιοποίησης του αρχειακού υλικού.
Το πρώτο αρχείο που παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ ήταν το Αρχείο Αργύρη Χιόνη το 2017. Για το έργο του έγινε η Α΄ Επιστημονική Συνάντηση το 2021, ενώ φέτος ολοκληρώθηκε η πρώτη διδακτορική διατριβή για τη διακειμενική σύσταση του λογοτεχνικού του σύμπαντος. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την ιστοσελίδα του ΕΑΤΤ (https://eatt.philology.upatras.gr/) ήδη στις συλλογές μας περιλαμβάνονται αρχεία σημαντικών λογοτεχνών και περιοδικών (π.χ. Γιώργης Παυλόπουλος, Γιάννης Πατίλης, Άρης Μαραγκόπουλος, Σωκράτης Σκαρτσής, Αθηνά Κακούρη, Νένη Ευθυμιάδη, Αθηνά Παπαδάκη, Ηρώ Νικοπούλου, Πλανόδιος, Περίπλους, Οροπέδιο, Οδός Πανός κ.ά), ενώ εκκρεμεί η πρόσκτηση και άλλων αρχείων. Ας σημειωθεί ότι η πρόσκτησή τους γίνεται με γνώμονα τις δυνατότητες του Εργαστηρίου να αξιοποιήσει το αρχειακό υλικό και σύμφωνα με τον ερευνητικό ορίζοντα των μελών και των συνεργατών του Τμήματος.
Η εκδήλωση απευθύνεται και σε συγγραφείς και ανθρώπους των Γραμμάτων που θέλουν να ενημερωθούν για τη λειτουργία του ΕΑΤΤ. Η δράση μας περιλαμβάνει παρουσίαση της δεκάχρονης διαδρομής και της συνολικής δραστηριότητας του ΕΑΤΤ. Ό,τι διαφοροποιεί το εργαστήριό μας από άλλους πιο εύρωστους και καθιερωμένους φορείς λογοτεχνικών αρχείων είναι η θεσμική σύνδεσή του με την έρευνα και την εκπαίδευση. Το ΕΑΤΤ δεν λειτουργεί μόνον ως αποθετήριο, αλλά ως εργαστήριο, ενταγμένο σε ακαδημαϊκό φορέα (Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών) και συνδεδεμένο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την έννοια της αρχειακότητας έχει αναζωπυρωθεί στην ψηφιακή εποχή μας, η εκδήλωση θα περιλάβει και μια διεθνή συνάντηση περί αρχείων, στην οποία θα μιλήσουν συγγραφείς, μελετητές, ακαδημαϊκοί, που όλοι τους σχετίζονται με κάποιον τρόπο με αρχεία (Αθηνά Βούρβου, Χρήστος Λάζος, Έλλη Λεμονίδου, Άρης Μαραγκόπουλος, Χρήστος Μπιντούδης, Γιάννης Πατίλης, Francesco Scalora, Γιώργος Τσακνιάς).
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στον χώρο του ΕΑΤΤ. Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, στις 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο, θα γίνει η παρουσίαση της συνολικής δραστηριότητας του ΕΑΤΤ, συμπεριλαμβανομένης και της εμπειρίας του πρότζεκτ εικονικής πραγματικότητας «Τόποι και γλώσσες στον Οδυσσέα του Τζόις». Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί, θα διεξαχθεί στον χώρο του ΕΑΤΤ ημερίδα περί Αρχείου με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραμμα της δράσης μπορείτε να δείτε εδώ.
Το πρώτο αρχείο που παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ ήταν το Αρχείο Αργύρη Χιόνη το 2017. Για το έργο του έγινε η Α΄ Επιστημονική Συνάντηση το 2021, ενώ φέτος ολοκληρώθηκε η πρώτη διδακτορική διατριβή για τη διακειμενική σύσταση του λογοτεχνικού του σύμπαντος. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την ιστοσελίδα του ΕΑΤΤ (https://eatt.philology.upatras.gr/) ήδη στις συλλογές μας περιλαμβάνονται αρχεία σημαντικών λογοτεχνών και περιοδικών (π.χ. Γιώργης Παυλόπουλος, Γιάννης Πατίλης, Άρης Μαραγκόπουλος, Σωκράτης Σκαρτσής, Αθηνά Κακούρη, Νένη Ευθυμιάδη, Αθηνά Παπαδάκη, Ηρώ Νικοπούλου, Πλανόδιος, Περίπλους, Οροπέδιο, Οδός Πανός κ.ά), ενώ εκκρεμεί η πρόσκτηση και άλλων αρχείων. Ας σημειωθεί ότι η πρόσκτησή τους γίνεται με γνώμονα τις δυνατότητες του Εργαστηρίου να αξιοποιήσει το αρχειακό υλικό και σύμφωνα με τον ερευνητικό ορίζοντα των μελών και των συνεργατών του Τμήματος.
Η εκδήλωση απευθύνεται και σε συγγραφείς και ανθρώπους των Γραμμάτων που θέλουν να ενημερωθούν για τη λειτουργία του ΕΑΤΤ. Η δράση μας περιλαμβάνει παρουσίαση της δεκάχρονης διαδρομής και της συνολικής δραστηριότητας του ΕΑΤΤ. Ό,τι διαφοροποιεί το εργαστήριό μας από άλλους πιο εύρωστους και καθιερωμένους φορείς λογοτεχνικών αρχείων είναι η θεσμική σύνδεσή του με την έρευνα και την εκπαίδευση. Το ΕΑΤΤ δεν λειτουργεί μόνον ως αποθετήριο, αλλά ως εργαστήριο, ενταγμένο σε ακαδημαϊκό φορέα (Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών) και συνδεδεμένο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την έννοια της αρχειακότητας έχει αναζωπυρωθεί στην ψηφιακή εποχή μας, η εκδήλωση θα περιλάβει και μια διεθνή συνάντηση περί αρχείων, στην οποία θα μιλήσουν συγγραφείς, μελετητές, ακαδημαϊκοί, που όλοι τους σχετίζονται με κάποιον τρόπο με αρχεία (Αθηνά Βούρβου, Χρήστος Λάζος, Έλλη Λεμονίδου, Άρης Μαραγκόπουλος, Χρήστος Μπιντούδης, Γιάννης Πατίλης, Francesco Scalora, Γιώργος Τσακνιάς).
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στον χώρο του ΕΑΤΤ. Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, στις 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο, θα γίνει η παρουσίαση της συνολικής δραστηριότητας του ΕΑΤΤ, συμπεριλαμβανομένης και της εμπειρίας του πρότζεκτ εικονικής πραγματικότητας «Τόποι και γλώσσες στον Οδυσσέα του Τζόις». Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί, θα διεξαχθεί στον χώρο του ΕΑΤΤ ημερίδα περί Αρχείου με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραμμα της δράσης μπορείτε να δείτε εδώ.
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