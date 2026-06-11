Ερρίκος Ντυνάν: Με τη χρυσή σφραγίδα του JCI και στην επόμενη τριετία

την οποία έλαβε εκ νέου το νοσοκομείο αποτελεί σύμβολο ποιότητας που αντανακλά τη δέσμευσή του να παρέχει την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς του. Η διεθνής αναγνώριση κατατάσσει το Ερρίκος Ντυνάν ανάμεσα στα 660 διαπιστευμένα νοσοκομεία στον κόσμο και επισφραγίζει την ισχυρή θέση τόσο του νοσοκομείου όσο και του Ομίλου IMITHEA στο εγχώριο σύστημα νοσοκομειακής φροντίδας.H ανανέωση της διαπίστευση κατά JCI αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους ασθενείς, συνοδούς, επισκέπτες, αλλά και γιατρούς και τους άλλους εργαζόμενους για τη δέσμευση του Ερρίκος Ντυνάν για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων που καθιστούν τον ασθενή ως την απόλυτη προτεραιότητα.Στον νέο κύκλο της διεξοδικής επιθεώρησης, ομάδα έμπειρων επιθεωρητών του oργανισμού Joint Commission International αξιολόγησε τη συμμόρφωση του Ερρίκος Ντυνάν ως προς τα πρότυπα του JCI τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως είναι οι Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών (International Patient Safety Goals), η ιατρονοσηλευτική εκτίμηση και φροντίδα των ασθενών, η αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, η διαχείριση των φαρμάκων, η βελτίωση της ποιότητας, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, η διοίκηση και η ηγεσία, η διαχείριση των εγκαταστάσεων, τα προσόντα και η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η διαχείριση των πληροφοριών.Τα πρότυπα και οι μέθοδοι αξιολόγησης του Joint Commission International έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας με πρωταρχικό στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Τα πρότυπα ενσωματώνουν την υιοθέτηση διεθνών πρακτικών, ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών και την άποψη των εμπειρογνωμόνων, ώστε να βοηθούν τους οργανισμούς να μετρούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν διαρκώς την επίδοσή τους.Με αφορμή την ανανέωση της διεθνούς διαπίστευσης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA κ., δήλωσε: «Πρόκειται για επιβεβαίωση της θέσης μας σε μια επίλεκτη κατηγορία οργανισμών υγείας που έχουν την ισχυρότερη και εγκυρότερη διαπίστευση νοσοκομείων παγκοσμίως. Είμαστε περήφανοι γιατί αναγνωρίζεται έμπρακτα μια ομαδική προσπάθεια που διατηρεί το Ερρίκος Ντυνάν σταθερά στην κορυφή. Με προωθητική ενέργεια και από αυτή την κορυφαία επιβράβευση, ο Όμιλος IMITHEA προχωρεί στην υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού πλάνου, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο».