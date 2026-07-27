Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος στην Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημιακού παραρτήματος στην Αθήνα, του EUC-Athens, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία διεθνοποίησης, ακαδημαϊκής αριστείας και στρατηγικής ανάπτυξής του