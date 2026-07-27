Γνωρίστε το CIRQA Smart Band: Η συσκευή παρακολούθησης υγείας και ευεξίας χωρίς οθόνη της Garmin

Η Garmin παρουσιάζει το CIRQA™ Smart Band, το πρώτο της smart band χωρίς οθόνη που καταγράφει προηγμένες λειτουργίες υγείας και ευεξίας – και όλα χωρίς να χρειάζεται συνδρομή