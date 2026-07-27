Ένα σύγχρονο Εντευκτήριο για τη νέα γενιά των αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας - Δωρεά του Ι. Γρύλου, Ιδρυτή και Προέδρου της SKY express

Σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου η, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Το έργο υλοποιήθηκε με, αποτελώντας μια ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα των αυριανών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.Επιλέγοντας να στηρίξει έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την καθημερινή ζωή και τη διαμόρφωση των αυριανών στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της νέας γενιάς Ικάρων που θα κληθεί να υπηρετήσει τον ελληνικό ουρανό τα επόμενα χρόνια. Για τη SKY express, η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς εκφράζει τον σεβασμό της εταιρείας προς την αεροπορία και τους ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το λειτούργημά της.Το Εντευκτήριο αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς και ουσιαστικούς χώρους της Σχολής Ικάρων, σημείο καθημερινής συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης των σπουδαστών. Εκεί καλλιεργούνται σχέσεις συναδελφικότητας, μοιράζονται εμπειρίες και ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν στην ευρύτερη αεροπορική οικογένεια. Μέσα από τη δωρεά του κ. Γρύλου ανακατασκευάστηκε πλήρως το διώροφο κτίριο του Εντευκτηρίου, με επιφάνεια 1.800 τ.μ. ανά όροφο, πραγματοποιώντας εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και νέα αρχιτεκτονική διαρρύθμιση.Το συγκρότημα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αίθουσα προβολών, αναγνωστήριο και αίθουσα Η/Υ, αίθουσες ζωγραφικής, μουσικής, παιχνιδιών, παραδοσιακών χορών και πλαστικομοντελισμού, χώρους φυσικής και λειτουργικής απόδοσης των σπουδαστών, καθώς και αναβαθμισμένο κυλικείο, χώρους υγιεινής και υποστηρικτικούς αποθηκευτικούς χώρους. Πρόκειται για σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολύπλευρη διαμόρφωση των μελλοντικών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, συμβάλλοντας όχι μόνο στην καθημερινότητά τους αλλά και στην καλλιέργεια των αξιών, των δεξιοτήτων, του ομαδικού πνεύματος και του χαρακτήρα που απαιτεί η αποστολή τους.στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά του κ. Γρύλου, επισημαίνοντας ότι η αξία της δεν περιορίζεται μόνο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Σχολής Ικάρων, αλλά κυρίως στο παράδειγμα που εκπέμπει. Όπως ανέφερε, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της αντίληψης ότι η επιτυχία και η ανάπτυξη ενός ανθρώπου ή μιας επιχείρησης οφείλουν να επιστρέφουν αξία στην κοινωνία και στη χώρα που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους, μια θέση που ανέδειξε και ο ίδιος ο κ. Γρύλος στην ομιλία του. Παράλληλα, αναγνώρισεπρος την Πολεμική Αεροπορία, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά πορεία συνεργασίας και ουσιαστικής προσφοράς.Κατά την εκδήλωση, και οαναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη του κ. Γρύλου και της SKY express προς την Πολεμική Αεροπορία, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και διαρκούς σχέσης προσφοράς και έμπρακτης υποστήριξης προς το έργο και την αποστολή της.Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή του βαθμού του Ταξιάρχου επί τιμή της Πολεμικής Αεροπορίας στον κ. Γρύλο, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του προς την Πολεμική Αεροπορία.Κατά την ομιλία του, ο κ. Γρύλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η δωρεά που πραγματοποιήσαμε ως SKY express και Όμιλος IOGR δεν είναι απλώς μια χειρονομία. Είναι έμπρακτη έκφραση μιας βαθιάς πεποίθησης: ότι η πορεία και η ανάπτυξη μιας ελληνικής εταιρείας οφείλει να επιστρέφει, με ουσιαστικό τρόπο, στη χώρα που την ανέδειξε», ενώ επισήμανε και τη διαχρονική σχέση της SKY express με την αεροπορία και τους ανθρώπους της, τονίζοντας ότι πολλοί από τους πιλότους της εταιρείας προέρχονται από την Πολεμική Αεροπορία, αποτελώντας μέρος μιας κοινής πορείας που συνδέει τη στρατιωτική με την πολιτική αεροπορία.