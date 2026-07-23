Στέφανος Κοτσόλης: Ο Νίστρουπ είχε όλο το «πακέτο» για τον προπονητή που θέλαμε, ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου

Ο Παναθηναϊκός σε λίγους μήνες ετοιμάζεται να μπει στο νέο του γήπεδο, αλλά μαζί με το καινούργιο του σπίτι, το τριφύλλι «χτίζει» και μια νέα ομάδα.Με νέο προπονητή, πολλά νέα πρόσωπα και νέο χορηγό, οι πράσινοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την προηγούμενη σεζόν και να δημιουργήσουν μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και θα προσφέρει όμορφο θέαμα.Κι αυτό ακριβώς ανέλυσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της Superbet (νέου χορηγού της ομάδας) ο αθλητικός διευθυντής και παλαίμαχος τερματοφύλακας του συλλόγου Στέφανος Κοτσόλης.Από τη συγκίνηση του για την επιστροφή τους στην ομάδα που θεωρεί «οικογένεια του», στην επιλογή του νέου προπονητή και από την πίεση που υπάρχει για την επιστροφή στους τίτλους, στην... απογείωση που περιμένει να φέρει το νέο γήπεδο, ο Κοτσόλης σε μία συζήτηση με πολύ έντονο το προσωπικό στοιχείο, αναλύει όλες τις πτυχές αυτής της νέας προσπάθειας του συλλόγου.«Για μένα είναι ευλογία ότι βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό και δεν είναι δουλειά! Πρώτα θέλω να πετύχει ο Παναθηναϊκός και μετά εγώ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στον νέο προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι: «από το πρώτο ραντεβού καταλάβαμε ότι είχε όλο το πακέτου που ψάχναμε και θεωρήσαμε ότι είναι ο κατάλληλος για τη θέση».Αυτό που υποσχέθηκε ο τεχνικός διευθυντής των πράσινων ήταν «η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο», ενώ παραδέχθηκε ότι δουλεύοντας για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός «φυσικά υπάρχει πίεση, αλλά προσπαθώ να τη μετατρέψω σε κίνητρο».