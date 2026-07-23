Το Ταβερνάκι στην Astir Beach φέρνει την αυθεντικότητα του ελληνικού καλοκαιριού και μετά τη δύση του ήλιου

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Αυτή ακριβώς την εμπειρία έρχεται να προσφέρει το Ταβερνάκι, η νέα παραθαλάσσια ταβέρνα της Astir Beach, που αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομική παράδοση σε ένα κομψό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στο νερό.Περισσότερο από μια πρόταση για φαγητό μετά την παραλία, το Ταβερνάκι αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό. Είναι η καλύτερη αφορμή να παραμείνει κανείς λίγο ακόμα στην πιο όμορφη παραλία της Αθηναϊκής ακτογραμμής απολαμβάνοντας αυθεντικές γεύσεις, χαλαρή ατμόσφαιρα και φυσικά το ηλιοβασίλεμα.Το μενού υπογράφει ο Chef Κωνσταντίνος Ζαχαρίας. Βασισμένο στην ελληνική γαστρονομική παράδοση και στις διαχρονικές συνταγές που ξυπνούν μνήμες ελληνικού καλοκαιριού, αναδεικνύει την αξία της εξαιρετικής πρώτης ύλης μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.Ο Κωνσταντίνος Ζαχαρίας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία με σπουδές στην Αγγλία, όπου εργάστηκε πάνω στη γαλλική κουζίνα δίπλα στον Pascal Proyart στο Sheraton του Λονδίνου και στον Marcus Wareing, στο βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο Petrus στο Knightsbridge. Στη συνέχεια διετέλεσε Chef και Executive Chef στα εστιατόρια Dry & Raw by Drakoulis, εμβαθύνοντας στην τέχνη του κρέατος και διαμορφώνοντας μια μαγειρική ταυτότητα που συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία με τον απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα και την αυθεντικότητα των υλικών.«Με το Ταβερνάκι θέλω να επιστρέψω στις μαγειρικές μας ρίζες και στις παιδικές μας μνήμες. Τα κεφτεδάκια της γιαγιάς, η ντομάτα από το μποστάνι και οι χυλοπίτες με φέτα που μου έφτιαχνε η μητέρα μου είναι οι γεύσεις που με εμπνέουν καθημερινά και αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας μου στην κουζίνα», σημειώνει ο Chef.Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι κάποιες από τις πιο αγαπημένες ελληνικές γεύσεις, όπως χειροποίητο ψωμί με ελιές, ταραμοσαλάτα, τζατζίκι με πρόβειο γιαούρτι, φάβα Σαντορίνης με κάπαρη, καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, παραδοσιακά κεφτεδάκια με ούζο και δυόσμο, χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα Κρήτης και φέτα Καλαβρύτων, χταπόδι ξυδάτο, καλαμάρι και ψάρι ημέρας στη σχάρα, αλλά και παραδοσιακές χυλοπίτες με φρέσκια ντομάτα και φέτα. Το γεύμα ολοκληρώνεται με κλασικά ελληνικά επιδόρπια, όπως γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού, ρυζόγαλο και πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι.Η εμπειρία συμπληρώνεται από μια λίστα κρασιών αφιερωμένη αποκλειστικά στον ελληνικό αμπελώνα, καθώς και από επιλεγμένες ετικέτες ελληνικού ούζου και τσίπουρου, που συνοδεύουν ιδανικά τις γεύσεις του μενού.Από τις 19:00 και μετά, το Ταβερνάκι θα υποδέχεται εξωτερικούς επισκέπτες, χωρίς εισιτήριο εισόδου στην Astir Beach, προσφέροντας μια μοναδική after beach εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.Ταβερνάκι Astir BeachΛειτουργεί καθημερινά (από τις 13.30), μεσημέρι & βράδυ